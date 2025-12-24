Varese News

Caduta in bici sul Monte San Giacomo, soccorsi per un biker ferito

L'incidente intorno alle 10.45, nel fitto bosco dell'altura sopra il Lago di Comabbio

Intervento di soccorso sul Monte San Giacomo, in territorio di Vergiate, per un mountain biker in difficoltà dopo una brutta caduta nel fitto bosco (foto generica).

L’allarme è scattato alle 10.45, con intervento in “codice rosso” del 118, ambulanza, automatica, Soccorso Alpino, oltre a una squadra dei vigili del fuoco da Somma Lombardo con supporto dei Saf, gli operatori per il soccorso in impervio.

Il punto si trovava sul versante Ovest del monte, verso Corgeno. L’uomo è riuscito a trascinarsi fino alla strada carrabile che risale l’altura, dove è stato raggiunto dagli operatori del soccorso. Gli uomini del Soccorso alpino e  i vigili del fuoco sono rientrati, non essendo più necessario operare in ambiente impervio.

Secondo le prime informazioni l’uomo – 51 anni – è rimasto ferito in modo serio ma non è in pericolo di vita. È stato poi trasferito all’ospedale di Circolo di Varese.

Pubblicato il 24 Dicembre 2025
