Candiani (Lega): “Dal ministro Calderoli attenzione concreta alle Valli del Verbano”

Dopo le preoccupazioni espresse da diversi amministratori locali, il deputato leghista Stefano Candiani ha incontrato il Ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli per discutere il futuro delle Comunità Montane. Al centro del confronto, anche le Valli del Verbano e il rischio di esclusioni penalizzanti per territori con caratteristiche montane evidenti.

Un confronto per tutelare i territori montani

«Non ci sono ancora decisioni definitive – ha spiegato Candiani – ma dal Ministro Calderoli è emersa chiaramente la volontà di proseguire il confronto con le Comunità Montane e gli enti locali». L’obiettivo condiviso, secondo l’onorevole, è quello di «evitare imposizioni dall’alto che non tengano conto della realtà dei territori».

Il deputato lombardo ha portato all’attenzione del ministro le istanze emerse dai comuni delle Valli del Verbano, riportando in particolare le sollecitazioni di Alberto Almieri, sindaco di Cadegliano Viconago, e di Simone Eligio Castoldi, presidente della Comunità Montana Valli del Verbano e sindaco di Rancio Valcuvia.

“Servono risorse per chi vive davvero la montagna”

Secondo Candiani, Calderoli avrebbe assicurato che il percorso sarà caratterizzato da una «concertazione con le Regioni» e da un’attenzione reale alle caratteristiche dei territori. «Il rispetto per le terre alte – ha ribadito il ministro – è centrale, così come l’esigenza di destinare le risorse a chi ne ha davvero bisogno».

Candiani ha rimarcato l’importanza di garantire un futuro alle aree vallive e prealpine del Varesotto: «Le Valli del Verbano sono un patrimonio da valorizzare. Le loro comunità vivono ogni giorno le fragilità tipiche delle zone montane. Siamo pronti a contribuire con senso di responsabilità per trovare una soluzione equilibrata e concreta».