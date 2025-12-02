Carlos Stewart, primo giorno varesino del “numero uno”

Prime ore da varesino per Carlos Stewart, il play-guardia ingaggiato dalla Openjobmetis per sostituire il deludente Stefan Moody. Il giovane americano – nato il 6 maggio 2003 sulle sponde del Mississippi, a Baton Rouge – è atterrato lunedì sera a Malpensa dalla Germania dove ha potuto completare le pratiche burocratiche senza dover rientrare negli USA.

Martedì mattina Stewart si è presentato di buon mattino al Centro Beccaria (foto) per la prima parte delle visite mediche, così da poter raggiungere il Campus in tempo per svolgere il primo allenamento agli ordini di Ioannis Kastritis. E accanto ai nuovi compagni di squadra visto che il gruppo è quasi al completo: l’unico assente è Olivier Nkamhoua che ha giocato i match di qualificazione mondiale con la Finlandia (sconfitta con l’Ungheria e vittoria sulla Francia: 6 e 8 punti per il lungo biancorosso). “Olli” è atteso per martedì sera e riprenderà a lavorare mercoledì con i compagni.

Stewart, che esordirà a Cremona, intanto ha scelto la maglia da indossare per il suo esordio nel campionato italiano: vestirà la divisa con il numero 1, lo stesso utilizzato in Germania all’Amburgo ma anche nelle esperienze universitarie a Santa Clara e a Louisiana State. In giornata effettuerà quindi le foto ufficiali in biancorosso.

A CREMONA CON IL TRUST

La settimana biancorossa sarà più lunga del solito visto che la Openjobmetis giocherà lunedì 8 dicembre sul campo della Vanoli Cremona. Il trust “Il basket siamo noi” organizza la trasferta in pullman per assistere dal vivo alla partita del PalaRadi: il programma prevede il ritrovo al palazzetto (12,45), la partenza alle 13 e una fermata (13,30) a Gallarate per raccogliere i tifosi della parte bassa della provincia. Al termine della gara (che inizierà alle 17.30) il pullman ripartirà subito per Varese. Il costo dipenderà dal numero di partecipanti (previsto sconto per i soci IBSN, ma la trasferta è aperta a tutti) e per prenotare il posto c’è tempo fino a giovedì 4 dicembre alle 12: per iscriversi bisogna compilare QUESTO MODULO online.

