Caronnese battuta 3-1, la Solbiatese in finale di Coppa
I rossoblù provano a resistere per più di un'ora in inferiorità numerica e trovano l'1-1 dopo il gol iniziale di Monteiro Barbosa, ma la Solbia esce nel finale e approda in finale per il terzo anno di fila
Per la terza stagione di fila la Solbiatese raggiunge la finale della fase regionale della Coppa Italia di Eccellenza. Dopo la vittoria del 2024 e la sconfitta del 2025, i nerazzurri di mister Vito Grieco proveranno a portare a casa il trofeo. Per la Caronnese invece tanto rammarico per una gara giocata per più di un’ora in inferiorità numerica per l’espulsione di Dilernia al 33’ del primo tempo.
Primo tempo
La Solbiatese sblocca presto la gara e passa in vantaggio al 7’ con Monteiro Barbosa. La Caronnese prova a organizzare una reazione, ma al 33’ vive un episodio decisivo quando Dilernia viene espulso per un fallo su Fiorella lanciato in campo aperto. Il primo tempo si chiude sull’1-0, con la Solbiatese in controllo.
Secondo tempo
A inizio ripresa la Caronnese rientra in campo con coraggio e trova il pareggio al 17’: Ghibellini, entrato da pochi minuti, firma l’1-1. La Solbiatese però riesce a rimettere il naso davanti al 43’ con Martinez. Nel recupero, al 48’, Monteiro Barbosa chiude definitivamente i conti firmando la doppietta personale e il 3-1 conclusivo.
La finale si giocherà il prossimo 6 gennaio e vedrà la Solbiatese opposta alla vincitrice dell’altra semifinale che vede impegnate i bergamaschi del Lemine Almenno e i bresciani del Carpenedolo.
TABELLINO
SOLBIATESE-CARONNESE 3-1 (1-0)
RETI: 7′ pt Monteiro (S), 17′ st Ghibellini (C), 43′ st Marrtinez (S), 48′ st Monteiro (S)
SOLBIATESE: Chironi, Lonardi D. (24′ st Guanziroli), Gabrielli, Cosentino (31′ st Puka), Manfrè, Cocuz, Minuzzi (19′ st Silla), Gasparri (37′ st Martinez), Fiorella (21′ st Bobbo), Suatoni, Monteiro. A disposizione: Cavalleri, Ceruti, Galli, Guidetti. All. Vito Grieco
CARONNESE: Vergani, Vitofrancesco, Dilernia, Cannizzaro (12′ st Terrini), Galletti, Sorrentino, Malvestio, Ortelli (35′ st Bugno), Colombo, Di Quinzio (31′ st Vaghi), El Hilali (12′ st Ghibellini). A disposizione: Colombo, Tumino, Corno, Cerreto, Savino. All. Michele Ferri
ARBITRO: Enea Cortesi di Bergamo
AMMONITI: Cosentino (S), Sorrentino (C); ESPULSI: 33′ pt Dilernia (C)
RECUPERO: 3′ + 5′
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”