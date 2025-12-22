CaronnoCambia attacca la maggioranza: “Scelte discutibili e fratture interne, il paese non lo merita”

Il gruppo consiliare d’opposizione CaronnoCambia rompe il silenzio e interviene duramente sulla situazione politica a Caronno Varesino, dopo quanto accaduto durante e in seguito all’ultimo Consiglio comunale. La rimozione del vice-sindaco Parisi e le tensioni emerse all’interno della maggioranza diventano l’occasione per una presa di posizione netta: «Il paese ha bisogno di scelte lucide, sostenibili e davvero utili ai cittadini, non di operazioni costose per tenere in piedi un programma mai esistito».

La nota di CaronnoCambia

«Abbiamo scelto finora un profilo sobrio, preferendo il confronto nelle sedi istituzionali – spiegano i consiglieri Samuele Celona e Matteo Canciani – ma quanto accaduto nel recente Consiglio comunale ci impone di intervenire pubblicamente».

Al centro della polemica c’è la discussione sul Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026–2028. Durante la seduta, il vice-sindaco Parisi ha espresso critiche all’operato dell’amministrazione e in particolare alla sindaca Broggini, denunciando il mancato ascolto di proposte sociali concrete e a basso costo a favore, invece, di investimenti onerosi e di dubbia utilità.

Secondo CaronnoCambia, si tratta di temi che l’opposizione solleva da tempo, ma che fino a oggi sono sempre stati respinti. «La differenza – sottolineano – è che ora queste osservazioni arrivano da un esponente della maggioranza».

Il caso parcheggi e la gestione delle risorse

Emblematica, secondo CaronnoCambia, è la questione dei nuovi parcheggi in centro: un investimento di circa 150.000 euro per soli sette stalli. «Oltre 20.000 euro a parcheggio – evidenziano – mentre si afferma che non ci sono risorse per interventi sociali. Una promessa elettorale portata avanti a ogni costo».

Nel comunicato si citano anche altri progetti, come il campetto sportivo e il punto prelievi, il cui costo sarebbe lievitato rispetto alle previsioni iniziali, senza però il sostegno di finanziamenti esterni. Nel frattempo, proposte più “prossime” e a basso impatto economico sarebbero state ignorate.

Lo scontro in Consiglio e la revoca degli incarichi

La risposta della sindaca Broggini alle critiche del vice-sindaco ha contribuito ad alzare ulteriormente i toni. Prima la bacchettata in aula, poi l’accusa di assenteismo – smentita dal segretario comunale – e infine la revoca degli incarichi. Per CaronnoCambia, il tutto ha trasformato una divergenza politica in «uno scontro pubblico che certifica una frattura profonda nella maggioranza».

«Si parla di documenti mai discussi, di proposte ignorate e di una visione che antepone il programma elettorale a qualsiasi valutazione di sostenibilità economica», aggiungono i consiglieri.

“Una direzione politica che forse non è mai esistita”

Il gruppo consiliare mette in dubbio la credibilità della programmazione comunale: «Il DUP non è un esercizio teorico: se un componente apicale della Giunta arriva a prenderne pubblicamente le distanze, significa che quella direzione, nei fatti, non esiste».

Nel mirino anche la mancanza di priorità chiare: «Tanta fretta per 7 parcheggi, ma i nuovi punti luce sono posticipati forse al 2027. E la mensa scolastica, presente nel DUPS dello scorso anno, è scomparsa».

Il finale del comunicato è una stoccata alla leadership interna: «Una volta era “abbiamo vinto noi, quindi comandiamo noi”, oggi sembra “ho vinto io, quindi comando io”. A buon intenditor…».

“Continueremo con serietà, senza slogan”

CaronnoCambia conclude confermando l’intenzione di proseguire con un’opposizione «seria, basata sui dati, senza slogan», ribadendo che il paese merita «scelte lucide e sostenibili, non operazioni costose che servono solo a tenere in piedi un programma mai esistito».