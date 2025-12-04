C’era un volto – atto II, a Travedona Monate i visi di un paese che cambia
Cinque anni dopo la prima edizione, il fotografo Riccardo Posteri ripropone la sua iniziativa nata per raccontare il paese attraverso i volti delle persone che ci abitano
Sono passati cinque anni dal periodo buio della pandemia di Covid. In quei mesi del 2020 – quando tutto il mondo era nascosto dietro una mascherina – il fotografo Riccardo Posteri ebbe l’idea di invitare gli abitanti di Travedona Monate (il suo paese) al cinema e immortalare i loro volti.
Il progetto si chiamava C’era un volto e nacque per raccontare le persone del paese e mostrare i loro volti in un periodo dove i contatti erano rari e i visi celati dalle mascherine. La risposta dei cittadini fu entusiasta. Solo nel primo giorno, oltre 130 persone passarono davanti all’obiettivo di Riccardo, tanto che si decise di organizzare un secondo shooting dopo poche settimane.
C’era un volto – atto II, un nuovo weekend di ritratti
Sabato 6 e domenica 7 dicembre, Riccardo ritorna con la sua fotocamera al cinema Santamanzio per la seconda edizione del progetto: C’era un volto – atto II. Sabato dalle 9:30 alle 19:30 e domenica dalle 9:30 alle 15:30, tutti i cittadini di Travedona Monate potranno passare liberamente per prestare il loro volto a questa iniziativa.
«A cinque anni dalla prima edizione – racconta Riccardo Posteri – sono cambiate parecchie cose. Mi piacerebbe fare un altro fermo immagine da riguardare tra qualche lustro, in una sorta di almanacco dei volti di Travedona Monate, per mantenere la memoria e la storia del nostro paese».
Come partecipare
L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini di Travedona Monate. Non ci sono pose, stili o regole specifiche da rispettare e – a differenza della scorsa edizione – questa volta sarà possibile anche realizzare ritratti di famiglia. Le foto entreranno a far parte di una galleria virtuale temporanea su Instagram, dove i soggetti non saranno taggati, ma si potranno vedere liberamente.
Il progetto è sostenuto dal Comune di Travedona Monate, dalla Proloco e dal cinema Santamanzio.
