Convocata a Castellanza la Commissione Tecnica sul polo logistico di Olgiate Olona

L'incontro si terrà l’11 dicembre alle 18 in sala consiliare ed è aperto al pubblico

Il Comune di Castellanza ha convocato per giovedì 11 dicembre 2025 alle 18 la Commissione Tecnica che si riunirà nella sala consiliare per discutere del polo logistico in fase di realizzazione nell’area ex Montedison , che ricade nel territorio di Olgiate Olona ma è pressoché a ridosso del centro di Castellanza.

La seduta, che sarà pubblica, avrà come oggetto l’illustrazione dell’iter e della relativa documentazione agli atti del Comune di Castellanza.

La convocazione della Commissione, disposta ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento del Consiglio Comunale, dà seguito all’impegno assunto durante il Consiglio Comunale del 25 novembre 2025 con l’obiettivo di garantire i principi di partecipazione e massima trasparenza nei confronti della cittadinanza.

Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce che le sedute delle commissioni sono pubbliche e che ogni consigliere può farsi assistere da una persona di fiducia esperta e competente, il cui nominativo dovrà essere comunicato preventivamente al presidente della Commissione.

Pubblicato il 05 Dicembre 2025
