Domenica 21 dicembre ore 16.03: è iniziato ufficialmente l’inverno

Il solstizio d'inverno è il momento astronomico che dà ufficialmente inizio alla stagione invernale nell’emisfero nord. Non si tratta di un intero giorno ma di un istante preciso che varia ogni anno e può cadere tra il 20 e il 23 dicembre

Tramonto d'inverno a Luino

Il 21 dicembre 2025, alle ore 16:03 italiane, si è verificato il solstizio d’inverno, ovvero il momento astronomico che dà ufficialmente inizio alla stagione invernale nell’emisfero nord. Non si tratta di un intero giorno, come molti pensano, ma di un istante preciso che varia ogni anno e può cadere tra il 20 e il 23 dicembre.

Il giorno più corto e la notte più lunga

Il solstizio d’inverno corrisponde al giorno con meno ore di luce dell’anno, mentre la notte è la più lunga. In questo momento il Sole raggiunge il punto più basso rispetto all’orizzonte.

Nonostante la tradizione popolare associ questa caratteristica al 13 dicembre, giorno di Santa Lucia, è proprio il 21 dicembre a registrare il dì più corto dell’anno.

Un momento di passaggio e rinascita

Il solstizio ha anche un forte valore simbolico. Dopo il buio dell’autunno, segna il momento in cui le giornate iniziano lentamente ad allungarsi. Per molte culture antiche, come quelle celtiche, nordiche e maya, rappresentava la rinascita del sole, la vittoria della luce sulle tenebre.

Simboli come candele, vischio e quercia accompagnano ancora oggi questa fase dell’anno, vissuta anche come tempo di riflessione, di bilanci e di attesa per l’anno che verrà.

Solstizi ed equinozi: l’orologio celeste

Come per gli equinozi di primavera e autunno, anche i solstizi sono due: quello invernale e quello estivo, che nel nostro emisfero si verifica a giugno e segna l’inizio dell’estate.

Sono appuntamenti fissi dell’orologio celeste che scandiscono il ritmo delle stagioni e, da secoli, ispirano riti, miti e riflessioni in ogni parte del mondo.

Pubblicato il 21 Dicembre 2025
