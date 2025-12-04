Don Dante insegna Il valore del “con”. La lezione del sacerdote-cardiologo ai giovani imprenditori

«Non per l’Africa, ma con l’Africa». È attorno a questa preposizione, semplice e rivoluzionaria, che don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa CUAMM, ha costruito il suo intervento all’assemblea generale “Oltre il caos”, organizzata dai Giovani di Confindustria Alto Milanese nell’auditorium Don Besana della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. (nella foto da destra don Dante Carraro e il professore Salvatore Sciascia)

Cardiologo e sacerdote, don Dante porta con sé la concretezza di chi conosce la sanità africana non dai libri, ma dalle sale parto, dalle strade dissestate, dagli ospedali in cui «un paese di 130 milioni di abitanti può contare appena cinquanta ortopedici».

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE IN AFRICA

Il passaggio generazionale, tema dell’assemblea, per lui non è un concetto astratto. È ciò che accade quando un giovane come Gordon, cresciuto nel Sudan del sud tra sfollamenti e povertà, e profugo prima in Kenya e poi in Uganda, diventa ostetrico grazie alla formazione del CUAMM e torna nel proprio villaggio a curare le donne del suo Paese. «Ecco il senso del nostro lavoro: trasferire competenze, creare responsabilità, generare futuro», spiega Don Dante.

Nove Paesi africani, 21 ospedali, cinque scuole di formazione, quasi quattromila operatori coinvolti (per il 90% africani). Sono i numeri che raccontano una presenza solida, ma non autoreferenziale. «Con significa condividere i problemi, soffrire e progettare insieme. Il “per ” fa sentire salvatori. Il “con” fa crescere tutti».

I RISULTATI

E i risultati arrivano. La ricerca sulle maternity waiting homes (case di attesa di maternità) ha dimostrato che ospitare le mamme vicino agli ospedali nelle ultime settimane di gravidanza riduce del 55% la mortalità perinatale. Un dato pubblicato sulla rivista del British Medical Journal e lodato dall’OMS.

Accanto alla missione clinica, CUAMM ha costruito un modello di formazione che coinvolge anche le università italiane. Sempre più specializzandi svolgono periodi nei progetti africani, trovando «passione, competenza, senso del limite e del possibile» sottolinea don Dante.

COSTRUIRE IL FUTURO

E proprio qui il suo messaggio incontra quello degli imprenditori. Il futuro si costruisce con l’impegno, con lo studio, con la capacità di vedere lontano e insieme. «Serve coraggio per aprire strade nuove», ricorda. Ma serve anche trasparenza e rigore. E su questo aspetto CUAMM è più precisa di un orologio svizzero. L’organizzazione destina ai costi di funzionamento solo il 3,7% delle risorse, «perché ogni euro è responsabilità verso chi dona e verso chi aspetta».

La platea della Sala Don Besana ascolta, emozionata. Perché l’Africa, raccontata così, non è un altrove esotico, ma uno specchio che rimanda a tutti la domanda decisiva: quale passaggio generazionale siamo disposti a costruire? Con quali valori, con quale visione, con quale “con”?

«La passione, se condivisa, diventa futuro. E il futuro si costruisce solo insieme» chiude don Dante.