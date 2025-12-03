Varese News

Esce il nuovo brano di Brunori Sas “Attitudini: nessuna”

Canzone originale dell’omonimo film documentario di Sophie Chiarello con Aldo, Giovanni e Giacomo,

Prima tappa milanese per Brunori SAS

Esce oggi (3 dicembre) per Island Records il nuovo brano di Brunori Sas “Attitudini: nessuna”, canzone originale dell’omonimo film documentario di Sophie Chiarello con Aldo, Giovanni e Giacomo, da domani nelle sale -una produzione Agidi Due in associazione con Medusa FilmIndigo Film e Driadi.

Se la regista accompagna il trio in un ritorno alle origini che diventa racconto di amicizia, talento e del destino che li ha resi una leggenda della comicità italiana, il brano di Brunori Sas -con la produzione di Riccardo Sinigallia- amplifica questo racconto arricchendo la narrazione filmica e segnando un ulteriore incontro creativo con Aldo, Giovanni e Giacomo dopo le precedenti fortunate collaborazioni.

“A questo giro sono partito da una poesia di Aldo, ho pensato che come coppia d’oro potremmo essere i nuovi Mogol-Battisti o Dalla-Roversi” –commenta ironicamente Brunori in merito alla genesi del brano, che -oltre alla sua- porta la firma di Aldo Baglio.

“Attitudini: nessuna” arriva alla vigilia della partenza di BRUNORI IN EUROPA, la nuova avventura live -prodotta da Vivo Concerti– che per tutto il mese di dicembre vedrà Dario Brunori portare oltreconfine il suo mondo di cantautore: sette gli appuntamenti sui palchi delle principali capitali musicali europee, al via da Barcellona per poi toccare Londra (sold out), Bruxelles, Parigi, Berlino, Zurigo e Lugano.

da ottobre 2026 sarà nei teatri italiani con la tournée TUTTOBRUNORI, uno show completamente nuovo che fonde in un unico racconto musica, parole e narrazione. Un viaggio a tutto tondo dentro il suo universo poetico e umano, dove le canzoni si intrecciano con riflessioni, ricordi, stand-up e monologhi, sempre nel segno della sua inconfondibile ironia e sensibilità d’autore. Biglietti disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Pubblicato il 03 Dicembre 2025
