Varese News

Tempo Libero

Angera

Fantasticamente ad Angera è un omaggio a Gianni Rodari per bambini e famiglie

Lo spettacolo della compagnia L’Arca di Noe in scena sabato 6 dicembre alle ore 16 in oratorio per la rassegna Parade del progetto Tutti sull’Arca

noemi bassani stefano tosi
Bambini

06 Dicembre 2025

C’è anche Giovannino Perdigiorno, mitico personaggio di Gianni Rodari, tra i protagonisti dello spettacolo Fantasticamente in scena sabato 6 dicembre alle ore 16 all’Oratorio di Angera (in piazza Parrocchiale 14).
Sul palco l’attrice Noemi Bassani e il musicista Stefano Tosi della compagnia L’Arca di Noe per una storia senza tempo, adatta a grandi e bambini e accompagnata da  musica dal vivo e videoproiezioni.

Giovannino Perdigiorno vive costantemente con la testa tra le nuvole, Alice casca sempre dappertutto… E gli spettatori? Come sono?
Tra storie e filastrocche, rime e melodie, in Fantastica…Mente diversi personaggi inventati da Rodari prenderanno vita sul palco, sempre attuali e capaci di incantare grandi e piccini.

L’evento fa parte della Rassegna Parade del progetto Tutti sull’Arca ed è promosso in collaborazione con Amaltheatro, il patrocinio della Città di Angera e il sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto.
Ingresso a offerta libera.
Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a info@amaltheatro.org oppure 335 8771173.

Maggiori Informazioni

5 Dicembre 2025
di

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.