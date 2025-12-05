Fantasticamente ad Angera è un omaggio a Gianni Rodari per bambini e famiglie

C’è anche Giovannino Perdigiorno, mitico personaggio di Gianni Rodari, tra i protagonisti dello spettacolo Fantasticamente in scena sabato 6 dicembre alle ore 16 all’Oratorio di Angera (in piazza Parrocchiale 14).

Sul palco l’attrice Noemi Bassani e il musicista Stefano Tosi della compagnia L’Arca di Noe per una storia senza tempo, adatta a grandi e bambini e accompagnata da musica dal vivo e videoproiezioni.

Giovannino Perdigiorno vive costantemente con la testa tra le nuvole, Alice casca sempre dappertutto… E gli spettatori? Come sono?

Tra storie e filastrocche, rime e melodie, in Fantastica…Mente diversi personaggi inventati da Rodari prenderanno vita sul palco, sempre attuali e capaci di incantare grandi e piccini.

L’evento fa parte della Rassegna Parade del progetto Tutti sull’Arca ed è promosso in collaborazione con Amaltheatro, il patrocinio della Città di Angera e il sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Ingresso a offerta libera.

Per maggiori informazioni e prenotazioni scrivere a info@amaltheatro.org oppure 335 8771173.