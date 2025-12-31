Varese News

Fontana: «Grazie al Presidente per le parole sulle Olimpiadi»

Il governatore lombardo Attilio Fontana plaude al messaggio di fine anno del Capo dello Stato. Apprezzamento particolare per il richiamo alle Olimpiadi invernali, simbolo di sport, unità e valore nazionale.

Attilio Fontana

Parole di apprezzamento e riconoscenza da parte della Regione Lombardia dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Il governatore Attilio Fontana ha commentato positivamente il discorso pronunciato dal Capo dello Stato, soffermandosi in particolare sul riferimento alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

«Un discorso importante e ricco di contenuti», ha dichiarato Fontana, sottolineando di voler «ringraziare in particolar modo il Presidente Sergio Mattarella per il passaggio preciso e puntuale sulle Olimpiadi invernali che vedranno la Lombardia protagonista».

Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella

Secondo il governatore, le parole del Presidente hanno messo in evidenza con chiarezza il valore strategico dell’evento: «Concetti chiari e forti che hanno fatto comprendere quanto importante sia questo appuntamento per l’intero Paese e quanto lo sport sia un valore fondamentale della nostra società».

Un riconoscimento che rafforza il significato delle Olimpiadi non solo come grande evento sportivo internazionale, ma anche come occasione di crescita, coesione e orgoglio nazionale, in linea con il messaggio di unità e speranza lanciato dal Capo dello Stato nel suo discorso di fine anno.

31 Dicembre 2025
