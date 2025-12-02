“GAM – Golasecca Archeologia Multimediale” diventa ufficialmente un museo della Lombardia

Il ‘Centro Museale GAM – Golasecca Archeologia Multimediale’ diventa ufficialmente un nuovo museo riconosciuto da Regione Lombardia. L’esposizione con sede sulla piazza del paese, dedicata alla preistorica “civiltà di Golasecca”, fa parte infatti delle sette realtà riconosciute ufficialmente da Palazzo Lombardia.

L’investitura è avvenuta alla Cineteca Milano durante l’evento ‘RiconosciLO!’, nel corso del quale l’assessora regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha consegnato le targhe alle realtà che entrano nel circuito. Oltre al Gam, entrano ‘Ambrosius, Il Tesoro della Basilica’ e il ‘MUDA – Museo dell’Assicurazione’ a Milano; a Monza la Villa reale, chiamata anche ‘Reggia di Monza’; a Mantova la ‘Galleria Storica dei Vigili del Fuoco’, il ‘Museo Virgilio’ e il ‘Museo dei Madonnari’ di Curtatone.

Il riconoscimento regionale crea le condizioni per il rafforzamento strutturale dei musei, così da garantire una migliore qualità dei servizi erogati, nonché l’acquisizione di professionalità adeguate, anche in condivisione tra più istituti.Con queste nuove adesioni, il numero totale dei musei riconosciuti da Regione Lombardia sale a 214.

«I nuovi musei riconosciuti – ha affermato l’assessora Caruso – vanno ad arricchire una rete già ampia e radicata, capace di valorizzare i tesori della Lombardia e dialogare con i territori. Una rete che nell’ultimo anno ha registrato 9,5 milioni di visitatori, consolidando sempre più l’interesse dei cittadini verso il patrimonio culturale lombardo».

«Queste 214 istituzioni culturali – ha aggiunto – hanno dimostrato nel tempo di saper evolvere con rapidità e responsabilità. E questo impegno è stato sostenuto da Regione con risorse concrete: con l’Avviso Unico Cultura 2025 abbiamo finanziato 43 progetti nei musei regionali per un totale di oltre 921.000 euro, investendo su innovazione, accessibilità e qualità».

Caruso, da varesotta, esprime anche un riconoscimento particolare per il Gam: «L’ingresso di questo luogo nel sistema museale regionale – ha affermato Caruso – conferma il nostro impegno a rafforzare la rete culturale del territorio. Questa realtà contribuisce ad ampliare l’offerta culturale della provincia di Varese. Regione supporta le istituzioni che preservano la memoria, valorizzano il patrimonio e mettono a disposizione dei cittadini e dei visitatori nuove occasioni di scoperta e approfondimento».

L’ecomuseo delle Piane Viscontee

Oltre al Gam di Golasecca, la Regione di recente ha riconosciuto anche l’Ecomuseo delle Piane Viscontee (l’ecomuseo è una sorta di museo diffuso), che riunisce diversi Comuni della fascia collinare capitanati, vale a dire Azzate, Brunello, Casale Litta, Crosio della Valle, Daverio, Galliate Lombardo, Mornago e Sumirago, oltre alla capofila Jerago con Orago (al centro della foto il sindaco Emilio Aliverti).

In Lombardia continua a crescere l’interesse verso l’offerta culturale. L’aumento delle visite è dovuto, oltre che a una programmazione di qualità, anche al sistema ‘Abbonamento Musei’ che da dieci anni consente, con un’unica tessera, l’accesso per un anno a 230 luoghi della cultura convenzionati in Lombardia, creando un circuito unico in Italia e competitivo a livello europeo.

Da gennaio a settembre del 2025 gli ingressi nei musei lombardi tramite la card ‘Abbonamento Musei’ sono stati 204.922. Nello specifico: 12.273 in provincia di Bergamo, 14.344 in provincia di Brescia, 4.274 in provincia di Como, 1.887 in provincia di Cremona, 4.263 in provincia di Lecco, 11.367 in provincia di Monza e Brianza, 137.979 in provincia di Milano, 8.580 in provincia di Mantova, 3.699 in provincia di Pavia, 282 in provincia di Sondrio e 5.947 in provincia di Varese.