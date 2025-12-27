I presepi di Gavirate in mostra a Villa Maggioni: le immagini dell’esposizione natalizia

E’ tornata anche quest’anno la tradizionale mostra dei presepi che anima il centro di Gavirate durante le festività natalizie. L’esposizione è allestita negli spazi di Villa Maggioni, l’edificio storico che si affaccia sulla piazza del Comune, e resterà visitabile fino all’Epifania.

La rassegna propone diverse rappresentazioni della Natività, ciascuna con le proprie caratteristiche e peculiarità, offrendo ai visitatori un percorso attraverso l’arte presepiale e la tradizione del Natale.

L’iniziativa, che negli anni è diventata un appuntamento fisso per gaviratesi e visitatori, permette di scoprire le diverse interpretazioni artistiche della scena della nascita di Gesù, tra ambientazioni classiche e soluzioni creative.

Gli orari di apertura

La mostra seguirà un calendario articolato per tutto il periodo delle festività. È aperta continuativamente dal 20 al 31 dicembre, con l’eccezione del giorno di Natale quando resterà chiusa.

Per chi vorrà proseguire la visita anche nel nuovo anno, Villa Maggioni aprirà le porte il 1° gennaio nel pomeriggio, e poi quotidianamente dal 2 al 6 gennaio, giorno della Befana che chiuderà la rassegna.

Gli orari sono differenziati: nei giorni feriali l’apertura è prevista dalle 15.00 alle 18.30, mentre le domeniche e i festivi sarà possibile visitare la mostra sia al mattino (10.00-12.00) che al pomeriggio (15.00-18.30).

L’ingresso è a Villa Maggioni, in piazza del Comune a Gavirate.

Le foto della galleria sono di Andrea Ganugi, per Oggi nel Varesotto, che ringraziamo.