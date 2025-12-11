Il municipio di Golasecca saluta e ringrazia Antonietta Mondrone

Questa mattina, 11 dicembre 2025, il sindaco di Golasecca Claudio Ventimiglia ha rivolto un saluto ufficiale ad Antonietta Mondrone, dipendente comunale che ha raggiunto la meritata pensione dopo un percorso professionale a Golasecca iniziato il 1° gennaio 2001. La cerimonia si è svolta in municipio, alla presenza dell’Amministrazione e dei colleghi che in questi anni hanno condiviso con lei l’attività lavorativa.

Il sindaco ha espresso «sincera gratitudine e un velo di emozione», sottolineando il contributo prezioso che Mondrone ha offerto al Comune e alla comunità nell’arco di quasi un quarto di secolo. La sua carriera è iniziata come Operatrice Ecologica, ruolo fondamentale per il decoro del paese, per poi proseguire come Messo Comunale, mantenendo sempre disponibilità, precisione e spirito di servizio.

Ventimiglia ha richiamato in particolare «la sua encomiabile disponibilità»: anche dopo il cambio di mansione, Mondrone non ha mai fatto mancare il proprio supporto, rendendosi operativa anche il sabato quando necessario. Un atteggiamento che «testimonia una profonda etica del lavoro».

Nel corso del suo intervento, il sindaco ha ricordato le qualità personali e professionali della dipendente: «Una persona di sani principi e grande rispetto, una lavoratrice valida, precisa e attenta, sempre disposta al sacrificio e sempre orientata al bene del servizio». Virtù che, ha aggiunto, hanno lasciato un segno positivo in tutti coloro che hanno collaborato con lei, diventando punto di riferimento per l’intera Amministrazione.

Con l’ingresso nella nuova fase della vita, l’amministrazione ha rivolto ad Antonietta Mondrone i migliori auguri affinché possa godere pienamente dei frutti del suo lavoro e vivere un tempo ricco di serenità, salute e gioia, insieme ai propri cari.

«Oggi abbiamo salutato una figura importante della nostra comunità. Il suo contributo, discreto ma fondamentale, resterà nel patrimonio umano del Comune».