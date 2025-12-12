“Il plasma non è un’altra donazione”: Regione Lombardia investe 1,8 milioni di euro per promuovere la plasmaferesi

Valorizzare la donazione di plasma come gesto consapevole, utile e fondamentale per la cura delle persone fragili. È questo il cuore della campagna “Il plasma non è un’altra donazione“, presentata oggi nella sede di Regione Lombardia a Milano. Un’iniziativa che nasce dalla collaborazione tra Regione Lombardia, Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) e Avis Lombardia, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della donazione e garantire autosufficienza e continuità terapeutica.

Un investimento da 1,8 milioni per sensibilizzare i cittadini

Nel corso della conferenza stampa, Mario Melazzini, direttore generale della Direzione Welfare di Regione Lombardia, ha sottolineato il valore del gioco di squadra tra istituzioni, sistema sanitario e volontariato: «Dietro ogni donazione c’è una rete complessa che indirizza le risorse dove c’è reale bisogno di salute. La raccolta di plasma rappresenta oggi una risorsa cruciale. Per questo Regione Lombardia ha investito 1,8 milioni di euro per progetti di promozione, comunicazione e formazione, in collaborazione con le associazioni».

Lombardia motore della raccolta nazionale

Nel 2025, la Lombardia ha prodotto 418.378 unità di sangue, pari al 17% del totale nazionale, confermandosi tra le realtà più virtuose del Paese. Il 97% del fabbisogno regionale è stato coperto con raccolta interna, mentre oltre 18.000 unità sono state inviate in aiuto ad altre regioni. Un risultato frutto dell’efficienza organizzativa e dell’impegno quotidiano di donatori e operatori.

Il progetto “Blood on Board”: plasma e sangue sugli elicotteri

Tra le azioni più innovative c’è il progetto “Blood on Board” (BoB), presentato da Gabriele Perotti, direttore sanitario di Areu.

«Siamo l’unica regione in Italia ad avere sangue e plasma a bordo di tutti e 5 gli elisoccorso della Lombardia – ha spiegato – In soli sei mesi il progetto è stato applicato 65 volte, salvando vite in situazioni di emergenza estrema. È la dimostrazione concreta del valore della donazione, anche in contesti operativi complessi».

Il messaggio della campagna è semplice ma importante: donare plasma non è un gesto qualsiasi. Richiede tempo, attenzione e consapevolezza, ma permette di produrre farmaci salvavita essenziali per chi soffre di patologie croniche o rare. «È il momento di fare un passo in più – ha detto Pierangelo Colavito, presidente di Avis Lombardia – Ringrazio chi già pratica la plasmaferesi e invito tutti a considerare questa forma di donazione. Insieme possiamo garantire cure, autosufficienza e solidarietà».