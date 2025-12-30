Il pranzo di Natale che scalda il cuore: la tradizione del SAD di Sesto Calende

Si è svolto sabato 21 dicembre 2024 il tradizionale pranzo di Natale del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) di Sesto Calende, un appuntamento che da anni rappresenta un momento importante di incontro per operatori e assistiti.

Il servizio SAD di Sesto Calende è gestito da Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale ONLUS di Novara, che ne ha la gestione dal 2012. L’iniziativa del pranzo natalizio con gli utenti è nata alcuni anni dopo ed è diventata nel tempo una tradizione molto sentita.

Alla giornata erano presenti il sindaco di Sesto Calende Maria Elisabetta Giordani, la responsabile dei Servizi Sociali Daniela Restivo, la coordinatrice del servizio Veronica Bonicalzi, l’assistente sociale Paola Balzarini, l’amministrativa Francesca Borella, le operatrici sociosanitarie e naturalmente tutti gli utenti del SAD.

Ogni anno le operatrici si occupano di accompagnare gli utenti dalle loro abitazioni, aiutandoli a prepararsi e a “farsi belli” per l’occasione. Il pranzo, offerto dal Comune di Sesto Calende e dalla cooperativa, rappresenta un momento prezioso per stare insieme, rompere la quotidianità e favorire relazioni, sorrisi e senso di appartenenza.

Il pomeriggio è proseguito con la tradizionale tombolata di Natale, momento molto atteso e partecipato, al termine del quale ogni utente ha fatto rientro a casa con un piccolo regalo. L’iniziativa si è svolta presso il Centro Anziani di Sesto Calende.