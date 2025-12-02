Imprese più attrattive per i giovani: Varese e Bergamo insieme per formare i manager del futuro

Un percorso condiviso per rafforzare le competenze manageriali sui temi dell’attrattività delle imprese verso le nuove generazioni. E’ il progetto di Fondirigenti, il principale fondo interprofessionale per la formazione manageriale in Italia, realizzato in tandem con Servizi Confindustria Bergamo e Servizi Confindustria Varese, e presentato questa mattina con l’obiettivo di promuovere un cambiamento di paradigma nelle figure apicali delle aziende, chiamate a individuare nuovi linguaggi e nuovi strumenti per attrarre i più giovani e coinvolgerli nelle prospettive di crescita e sviluppo delle imprese.

Alla base del progetto c’è una richiesta proveniente dai territori di Bergamo e Varese, accomunati da un’alta densità manufatturiera, ma anche da una scarsa reperibilità delle figure professionali, specializzate e non, in uno scenario di inverno demografico che impone l’individuazione di strategie per valorizzare al massimo l’apporto delle nuove leve.

Lo studio, durato 12 mesi, è partito dall’approfondimento del mercato del lavoro dei due territori, per identificare un modello di attrattività che facilitasse l’inserimento delle nuove generazioni in coerenza con le priorità di sviluppo delle organizzazioni manifatturiere, rafforzando le competenze di manager e dirigenti. È nato così un progetto pilota, tarato sulle specifiche caratteristiche ed esigenze dei due territori industriali, che propone un pacchetto di competenze, una cassetta degli attrezzi subito utilizzabili e un prototipo formativo rivolto a manager e figure apicali, con una particolare attenzione a chi si occupa di risorse umane.

L’incontro di questa mattina, nella sede di Confindustria Bergamo, ha segnato la conclusione del progetto ed è stata un’occasione di confronto tra manager, professionisti e imprenditori sui modelli innovativi di attrattività e i migliori approcci rivolti alle nuove generazioni. Durante la mattinata è stato messo a fuoco il contesto attuale e futuro, grazie a dati, survey e analisi, e sono stati proposti e discussi alcuni degli strumenti operativi elaborati, dalla gestione efficace delle risorse umane all’analisi della reputazione aziendale fino alla valorizzazione dei talenti.

Dopo l’introduzione di Paolo Piantoni, Amministratore delegato di Servizi Confindustria Bergamo, è seguito l’intervento di Massimo Sabatini, Direttore Generale di Fondirigenti che ha definito l’inquadramento strategico, gli obiettivi e i risultati attesi del progetto. Mauro Borroni, Professional Area Formazione di Servizi Confindustria Varese e Lidia Petruzzo, Formazione in Servizi Confindustria Bergamo hanno poi presentato i risultati e gli output del progetto. Durante la tavola rotonda moderata da Tiziana Rosato, Advisor di Idea Management Human Capital, sono poi intervenuti i rappresentanti di alcune delle aziende che hanno partecipato al progetto, Serena Biffi, HR Manager di Carl Zeiss, Jacopo Colombo, Direttore di stabilimento e produzione di Neodecortech, Mauro Colleoni, HR Manager di NTS, Marco Ghilardi, Amministratore delegato di Starline, Fabiana Marenzi, HR Manager di Crea. Le conclusioni sono state affidate a Marco Bodini, Presidente di Fondirigenti.

Paolo Piantoni, Amministratore delegato di Servizi Confindustria Bergamo

“La forza e il valore delle imprese dipendono in larga misura dalle persone. In un quadro demografico in declino, reso ancor più complesso dalla crescente mancanza di profili specializzati indispensabili allo sviluppo del nostro sistema manifatturiero, diventa essenziale intervenire su diversi livelli – dalla formazione all’organizzazione – per rendere le aziende più attrattive agli occhi dei giovani, risorsa oggi sempre più preziosa. Da qui nasce la partnership con Fondirigenti e Servizi Confindustria Varese, grazie alla quale è stato creato un progetto “su misura” studiato per i nostri territori, pensato per accompagnare manager e imprenditori nei loro percorsi di innovazione e per offrire un supporto concreto nell’adozione di nuovi approcci e soluzioni”.

Paolo Praderio, Direttore operativo di Servizi Confindustria Varese

“Per il nostro territorio, caratterizzato da una forte vocazione manifatturiera ma anche da una crescente difficoltà nell’intercettare e trattenere i talenti più giovani, investire sulle competenze dei manager non è più una scelta, ma una necessità strategica. Questo progetto nasce proprio dall’ascolto delle imprese e dalla volontà di fornire strumenti operativi immediatamente utilizzabili per ripensare i modelli di leadership, rafforzare i processi HR e rendere più attrattivo l’ecosistema produttivo varesino attraverso la costruzione di ambienti di lavoro inclusivi. La collaborazione con Fondirigenti e con Servizi Confindustria Bergamo ha permesso di costruire un percorso concreto e aderente alle reali esigenze delle aziende, contribuendo a creare le condizioni per imprese più competitive e capaci di dialogare con le nuove generazioni in modo efficace e contemporaneo.”