Incidente sul Sempione, lunghe code a Sesto Calende
L'incidente poco prima delle 17 di domenica, sul posto mezzi di soccorso e Polizia Locale
Incidente stradale sul Sempione a Sesto Calende, appena prima dell’ingresso nel centro cittadino venendo da Vergiate. È accaduto poco prima delle 17 di domenica, sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso e Polizia Locale (foto inviata dal lettore Alessio Luisetto).
Si segnalano lunghe code sia da Vergiate che da Castelletto, oltre che dall’immissione dalla lacuale da Angera.
