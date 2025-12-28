Incidente sul Sempione, lunghe code a Sesto Calende

Incidente stradale sul Sempione a Sesto Calende, appena prima dell’ingresso nel centro cittadino venendo da Vergiate. È accaduto poco prima delle 17 di domenica, sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso e Polizia Locale (foto inviata dal lettore Alessio Luisetto).

Si segnalano lunghe code sia da Vergiate che da Castelletto, oltre che dall’immissione dalla lacuale da Angera.