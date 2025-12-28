Varese News

Varese Laghi

Incidente sul Sempione, lunghe code a Sesto Calende

L'incidente poco prima delle 17 di domenica, sul posto mezzi di soccorso e Polizia Locale

incidente stradale Sempione Sesto Calende

Incidente stradale sul Sempione a Sesto Calende, appena prima dell’ingresso nel centro cittadino venendo da Vergiate. È accaduto poco prima delle 17 di domenica, sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso e Polizia Locale (foto inviata dal lettore Alessio Luisetto).

Si segnalano lunghe code sia da Vergiate che da Castelletto, oltre che dall’immissione dalla lacuale da Angera.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.