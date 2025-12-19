Intesa Sanpaolo: ad Antonio de Vita la Croce d’oro al merito dell’Arma dei carabinieri
Il Ministero della Difesa premia il chief security officer di Intesa Sanpaolo per i prestigiosi incarichi svolti nell’Arma
Il generale di corpo d’armata Antonio de Vita, oggi alla guida dell’area di governo chief security officer di Intesa Sanpaolo, è stato insignito, nei giorni scorsi, della Croce d’oro al Merito dell’Arma dei Carabinieri. Il Ministero della Difesa ha riconosciuto al generale de Vita l’importante onorificenza per i prestigiosi incarichi svolti nel corso della sua carriera nell’Arma, durata 42 anni, tra cui si ricordano quelli di comandante provinciale di Torino, Napoli e Roma e delle Legioni Lombardia e Lazio, dove, a lungo impegnato nella lotta alla criminalità organizzata, ha conseguito importanti successi contro ’ndrangheta e camorra.
A capo del I Reparto, con la funzione di capo del personale, e sottocapo di Stato maggiore del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, è stato anche presidente della Commissione di valutazione per l’avanzamento. Come ultimo incarico, il generale de Vita è stato comandante interregionale dell’Arma dei Carabinieri del Sud Italia. Nel decreto ministeriale n. 867 del 3 marzo 2025 è stato infine ribadito: «Ufficiale generale con preclare qualità umane e professionali, ha sempre costituito limpido esempio e sprone per il personale dipendente, assicurando costantemente soluzioni organizzative brillanti e di rara efficacia. Ha contribuito al progresso dell’Istituzione, esaltandone spiccatamente il lustro e il decoro nell’ambito delle Forze armate e della Nazione».
