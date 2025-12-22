La maggioranza boccia la mozione sulle Case di Comunità, Astuti: “Più di un quarto non è ancora attivo”
Il consigliere regionale del PD chiedeva il completamento della rete entro il 2026. "Incomprensibile dire di no: solo 16 strutture su 216 rispettano i requisiti di legge".
La discussione sul Bilancio di previsione 2026–2028 in Consiglio regionale ha riacceso il dibattito sulla riforma della sanità territoriale in Lombardia. Al centro della polemica il rifiuto, da parte della maggioranza, di un ordine del giorno presentato da Samuele Astuti, consigliere del Partito Democratico, che sollecitava la Giunta a completare la rete delle Case di Comunità e ad attivare tutti i servizi previsti dalle normative nazionali entro il prossimo anno.
“È una scelta davvero incomprensibile – dichiara Astuti – perché a tre anni dall’avvio della riforma nazionale, più di un quarto delle Case di Comunità non è ancora attivo e solo 16 su 216 rispettano tutti i requisiti minimi previsti dal DM77”.
Astuti sottolinea che “nonostante gli annunci e le inaugurazioni, ai cittadini mancano ancora molti dei servizi fondamentali previsti. L’assenza di medici di medicina generale h24, di infermieri presenti in modo continuativo e di équipe multiprofessionali costringe ancora troppe persone a rivolgersi ai Pronto Soccorso anche per bisogni di bassa complessità”.
L’ordine del giorno chiedeva alla Giunta di rispettare i propri impegni, completando la realizzazione delle 216 Case di Comunità, comprese le 24 escluse dal PNRR che la Regione aveva dichiarato di voler finanziare con risorse proprie, e di garantire entro il 2026 l’attivazione di tutti i servizi obbligatori: dal Punto unico di accesso all’assistenza domiciliare, dalla diagnostica di base all’integrazione con i servizi sociali e il CUP.
“Continueremo a chiedere che le Case di Comunità diventino davvero il perno dell’assistenza di prossimità – conclude Astuti – perché senza una rete territoriale pienamente funzionante non c’è né prevenzione né riduzione delle liste d’attesa, ma solo Pronto Soccorso sempre più sotto pressione”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
brupaoli su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.