La Sette Laghi in tour nel distretto di Sesto Calende per far conoscere i servizi della casa di comunità

Ha preso il via, lo scorso 28 novembre, nella Sala Consiliare del Comune di Mercallo, il ciclo di serate “Sesto Calende in Tour: gli operatori incontrano i cittadini”, promosso dalla dott.ssa Laura Cangelosi, Direttore del Distretto. (nella foto la dott.ssa Laura Cangelosi, il Sindaco di Mercallo Andrea Tessarolo e il sig. Di Spirito, collaboratore della Casa di Comunità di Sesto Calende)

La prima uscita ha registrato una buona partecipazione e un forte interesse, i presenti hanno mostrato grande coinvolgimento dopo la presentazione dei principali servizi attivati nell’ultimo anno nella Casa di Comunità, ponendo numerose domande per comprendere le opportunità offerte e le modalità di accesso ai servizi.

La dott.ssa Cangelosi ha commentato: «Il ciclo di incontri favorisce una comunicazione più diretta con i cittadini e una maggiore consapevolezza delle risorse presenti sul territorio, promuovendone un utilizzo sempre più appropriato. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto significativo e testimonia l’impegno congiunto nel rendere i servizi territoriali sempre più accessibili».

Le serate nei Comuni del Distretto, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali e con il Piano di Zona, mirano a far conoscere ai cittadini servizi, professionisti e opportunità offerte dalla rete sociosanitaria territoriale, tra cui il Punto Unico di Accesso (PUA), l’offerta specialistica, il ruolo degli Infermieri di Famiglia e di Comunità, l’Ambulatorio infermieristico, lo Psicologo delle Cure Primarie, l’Assistente Sociale, la Carta dei Servizi, l’offerta specialistica e il contributo del Terzo Settore.

I prossimi appuntamenti sono: