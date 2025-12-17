L’arbitro varesino Andrea Calzavara pronto all’esordio in Serie A

Andrea Calzavara, arbitro della sezione AIA di Varese, è pronto a vivere il suo debutto in Serie A. Il direttore di gara classe 1993, originario di Vedano Olona, è stato designato per arbitrare la sfida tra Sassuolo e Torino, in programma domenica 21 dicembre alle ore 15 a Reggio Emilia.

Calzavara è fresco di promozione alla CAN A, l’organismo che designa gli arbitri per le gare di Serie A e Serie B. Il passaggio è stato ufficializzato il 1° luglio 2025 nel corso della presentazione degli organici arbitrali per la stagione 2025/2026, tenutasi presso la sede della FIGC a Roma.

Dopo cinque anni trascorsi in CAN C, il fischietto varesino ha maturato una solida esperienza nel campionato di Serie C, dirigendo numerosi incontri di rilievo, tra cui la finale di ritorno dei playoff tra Pescara e Ternana, disputata il 7 giugno scorso. Le buone prestazioni offerte nelle prime uscite tra Serie B e campionati professionistici hanno portato ora alla chiamata nella massima categoria.

L’ultima gara arbitrata da Calzavara è stata Catanzaro–Avellino, giocata sabato scorso, ulteriore tappa di un percorso di crescita che lo proietta ora sotto i riflettori della Serie A.