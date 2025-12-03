Varese News

Lavori particolari. Dal Varesotto a Bogotà per fare la guida turistica nella natura della Colombia

Giovanni Conte ha lasciato il Varesotto ormai più di 20 anni fa. Approdato in sud America come educatore, oggi accompagna i turisti italiani fuori dagli itinerari di massa: "La Colombia è molto più di Pablo Escobar"

Dal Varesotto se n’è andato più di 20 anni fa per inseguire il sogno di fare l’antropologo e dopo gli studi a Bologna, seguendo l’onda del Global Social Forum di Porto Alegre quando il sud America era diventato il sogno di molti giovani europei, ha deciso di partire per conoscere l’America Latina.

Oggi Giovanni Conte fa la guida turistica a Bogotà e accompagna comitive di italiani nei paradisi naturali della Colombia.

Ospite nella puntata di martedì di Chi l’avrebbe mai detto su Radio Materia spiega come il desiderio di conoscere altre culture lo abbia portato a vivere in America Latina fin dal 2000, lavorando inizialmente in Perù su progetti per i bambini lavoratori e in Guatemala con i ragazzi di strada.

Oggi risiede principalmente a Bogotà, che definisce una città culturalmente brutale per la sua vivacità e biodiversità, offrendo ai turisti un’esperienza che spesso “supera le aspettative”. Attraverso il suo marchio Gio Conte Travel, organizza escursioni per clienti italiani, specializzandosi in itinerari fuori dai circuiti di massa che mettono in risalto la natura, i siti archeologici e le comunità indigene.

Il dialogo si conclude con la preparazione di Conte per una spedizione di due mesi attraverso il continente, focalizzata sull’analisi dell’acqua come risorsa idrica e sulle sfide poste dal cambiamento climatico.

03 Dicembre 2025
