Lavori particolari. Dal Varesotto a Bogotà per fare la guida turistica nella natura della Colombia
Giovanni Conte ha lasciato il Varesotto ormai più di 20 anni fa. Approdato in sud America come educatore, oggi accompagna i turisti italiani fuori dagli itinerari di massa: "La Colombia è molto più di Pablo Escobar"
Dal Varesotto se n’è andato più di 20 anni fa per inseguire il sogno di fare l’antropologo e dopo gli studi a Bologna, seguendo l’onda del Global Social Forum di Porto Alegre quando il sud America era diventato il sogno di molti giovani europei, ha deciso di partire per conoscere l’America Latina.
Oggi Giovanni Conte fa la guida turistica a Bogotà e accompagna comitive di italiani nei paradisi naturali della Colombia.
Ospite nella puntata di martedì di Chi l’avrebbe mai detto su Radio Materia spiega come il desiderio di conoscere altre culture lo abbia portato a vivere in America Latina fin dal 2000, lavorando inizialmente in Perù su progetti per i bambini lavoratori e in Guatemala con i ragazzi di strada.
Oggi risiede principalmente a Bogotà, che definisce una città culturalmente brutale per la sua vivacità e biodiversità, offrendo ai turisti un’esperienza che spesso “supera le aspettative”. Attraverso il suo marchio Gio Conte Travel, organizza escursioni per clienti italiani, specializzandosi in itinerari fuori dai circuiti di massa che mettono in risalto la natura, i siti archeologici e le comunità indigene.
Il dialogo si conclude con la preparazione di Conte per una spedizione di due mesi attraverso il continente, focalizzata sull’analisi dell’acqua come risorsa idrica e sulle sfide poste dal cambiamento climatico.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.