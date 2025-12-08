L’Isola dei Pescatori accende il Natale sul Lago Maggiore
Luci calde e tradizionali per un presepe sull’acqua all’Isola dei Pescatori, atmosfere fiabesche sull’Isola Bella: così il Lago Maggiore celebra il Natale
Anche quest’anno il Natale sul Lago Maggiore si illumina di magia grazie a “Isole di Luce”, l’installazione luminosa che accende le serate festive dell’Isola dei Pescatori e dell’Isola Bella. Dal 5 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, ogni sera dalle 17.30 alle 23.30, le due isole si trasformano in scenografie incantate, visibili da Stresa, Baveno e dalle sponde del lago (Foto: Salvatore Maltese).
Un presepe sull’acqua e una regina di luce
Due le anime del progetto: sull’Isola dei Pescatori, l’allestimento evoca un presepe galleggiante, con luminarie calde e tradizionali che valorizzano il borgo storico. Sull’Isola Bella, invece, l’atmosfera è più fiabesca, con luci fredde e scenografiche che ne esaltano l’eleganza monumentale: la regina del lago in versione natalizia.
L’effetto complessivo è quello di un vero e proprio spettacolo visivo sul lago, capace di incantare chi osserva dalle coste, regalando emozioni a ogni sguardo.
Un progetto tra arte, promozione e territorio
“Isole di Luce” è un’iniziativa promossa dal Distretto Turistico dei Laghi in collaborazione con i Comuni di Stresa e Baveno e Navigazione Lago Maggiore, con l’obiettivo di valorizzare il territorio anche in bassa stagione. Le installazioni sono visibili gratuitamente da terra, mentre l’esperienza si arricchisce se si sceglie una delle escursioni in battello serali che permettono di ammirare le isole illuminate da una prospettiva unica.
