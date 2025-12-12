Mastini a Feltre per ritrovarsi e per ritrovare la vittoria

Fermare il trend negativo che dura da quattro gare e rimettere in carreggiata la squadra: questi gli obiettivi di Da Rin che guiderà i suoi Mastini nella delicata trasferta a Feltre (sabato 13 dicembre, 19,30), in provincia di Belluno, al cospetto di una squadra assetata di punti, almeno quanto i gialloneri stessi.

Almeno sulla carta sembrano esserci tutti gli ingredienti per una gara che si preannuncia combattuta, anche se con motivazioni e stimoli differenti per le due avversarie che potrebbe mettere sul ghiaccio una bella sfida. Livello differente però rispetto ai confronti dello scorso anno tra le due compagini, attualmente in un momento di forma piuttosto complesso.

Feltre ha storicamente rappresentato una spina nel fianco per i gialloneri, grazie a un gioco veloce e ficcante, anche se dalla perdita di Kadlec in poi il passo dei veneti ha perso il ritmo di un tempo, spingendo la squadra in fondo alla classifica (i Picchi sono penultimi con 13 punti contro i 30 di Varese). Ma si sa, nell’hockey, come nello sport in generale, ogni partita fa storia a sé e nulla è scontato; quindi, servirà mettere sul ghiaccio sin dal primo minuto tutta la grinta e l’impegno di cui i Mastini sono capaci.

Sarà fondamentale prima di tutto ritrovare la solidità difensiva, fattore che fino a metà stagione ha consentito alla squadra di giocare in maniera più sciolta anche in attacco e nelle fasi di ripartenza, concretizzando la grande mole di gioco espressa con una percentuale di realizzazioni più alta. Senza questa caratteristica Varese dovrà rivedere i propri sogni di gloria, in un campionato che nella parte alta della classifica propone almeno sei squadre per i primi quattro posti, se si pensa a Coppa Italia e campionato.

La chiave di volta, oltre ad una maggiore attenzione nel reparto arretrato (in porta ci sarà Pisarenko, con Matonti impegnato in nazionale U20) e quindi un assetto più fluido in senso generale, dovrà passare dagli stranieri, che mai come nelle prossime partite dovranno tornare a fare la differenza prendendo per mano la squadra. Quindi una sfida che non varrà solo per la caccia ai tre punti, ma che deve essere vista come un’occasione per ritrovare la continuità necessaria e consolidare la propria posizione in classifica, preparandosi ad affrontare con slancio i prossimi appuntamenti decisamente molto impegnativi. Al “Drio Le Rive” arbitrano Formaioni e Gruber coadiuvati da Carrito e De Toni.

IHL (17a giornata)

PROGRAMMA: Pergine – Fassa (18,45); Dobbiaco – Alleghe; Feltre – VARESE; Appiano – Valpellice, Caldaro – Bressanone (19,30); Aosta – Valdifiemme.

CLASSIFICA: Caldaro 44; Alleghe 33; Appiano 31; VARESE 30; Valpellice 27; Fassa 25; Aosta 24; Pergine 19; Bressanone 17, Valdifiemme 16; Feltre 13; Dobbiaco 9.

