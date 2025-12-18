Natale in piazza a Lugano: tutti gli appuntamenti da Natale all’Epifania
Il centro cittadino, illuminato da un'atmosfera incantata, ospita bancarelle, chalet gastronomici e attrazioni che accompagneranno residenti e visitatori fino al 6 gennaio
L’arrivo delle vacanze scolastiche segna l’inizio delle festività natalizie, che a Lugano diventano ancora più magiche con l’iniziativa Natale in Piazza. Il centro cittadino, illuminato da un’atmosfera incantata, ospita bancarelle, chalet gastronomici e attrazioni che accompagneranno residenti e visitatori fino al 6 gennaio.
Nel Parco Ciani, la pista di pattinaggio e il minigolf sul ghiaccio offrono divertimento per grandi e piccoli, mentre il Presepe sommerso nelle acque del lago e i giochi di luce sugli edifici storici arricchiscono l’atmosfera natalizia. Per i più piccoli, il Villaggio Family all’Asilo Ciani propone giochi e intrattenimenti, rendendo il Natale ancora più speciale.
Eventi principali da Natale all’Epifania
Il Villaggio Family – Christmas Edition
Dal 23 dicembre, l’Asilo Ciani si trasforma in un Villaggio Family natalizio, ad ingresso gratuito, dove i bambini possono vivere momenti di gioia e divertimento. Il Villaggio è aperto tutti i giorni, con orario 10-18 (eccetto il 23 dicembre, apertura alle 14 e chiusura il 25 dicembre).
San Silvestro con RSI
Fino al 24 dicembre, dalle 17 alle 19, proseguono le dirette radiofoniche dallo Chalet RSI in Piazza della Riforma. Nella notte di San Silvestro, DJ Griso e DJ Sterky di Rete Tre animeranno la piazza, seguiti dal programma “Aspettando mezzanotte” su RSI LA1.
Tradizionali appuntamenti al LAC
Il Spirit of New Orleans Gospel Choir terrà il suo concerto natalizio al LAC il 23 dicembre, con due repliche (18:00 e 20:30). Il Concerto di San Silvestro, il 31 dicembre alle 18, vedrà l’Orchestra della Svizzera italiana diretta da Robert Treviño, con un programma che spazia da Strauss a Offenbach.
Cerimonia di Capodanno al Palazzo dei Congressi
Il 1° gennaio, alle 11, si terrà la tradizionale cerimonia di Capodanno con il corteo che partirà da Piazza della Riforma e si dirigerà al Palazzo dei Congressi, dove si svolgerà la parte ufficiale e un momento conviviale. La Civica Filarmonica di Lugano allieterà il pubblico con un’esibizione musicale.
Arrivo dei Re Magi
Il 6 gennaio, Melchiorre, Baldassarre e Gaspare sfileranno nel centro cittadino, con una sosta in Piazza della Riforma per distribuire bevande e mandarini. La partenza della sfilata è prevista alle 11 dalla Foce del Cassarate.
Variazioni orari e chiusure
-
Mercatini di Natale: chiusura anticipata alle 17 il 24 dicembre e chiusura il 25 dicembre. Dal 26 dicembre al 6 gennaio, i mercatini saranno aperti in Piazza Manzoni.
-
Ice Village al Parco Ciani: aperto dal 23 dicembre al 6 gennaio, eccetto il 25 dicembre, con orario 10:00-21:00. Il 25 dicembre sarà aperto dalle 16 alle 21.
-
Villaggio Family: chiuso il 25 dicembre.
-
Chalet gastronomici: chiusi il 5 e 6 gennaio.
Viabilità e trasporti per San Silvestro
Il lungolago sarà chiuso al traffico dalle 23:30 alle 6:00, con limitazioni alla sosta vicino a Piazza della Riforma. Sono previsti trasporti pubblici potenziati e gratuiti nella notte, con linee prolungate e corse aggiuntive.
Sicurezza
Si invitano tutti a rispettare le disposizioni di sicurezza, inclusi i divieti su oggetti pericolosi e l’uso di fuochi d’artificio, per garantire una serata sicura. La videosorveglianza sarà attiva nell’area dell’evento per la sicurezza della collettività.
Per ulteriori dettagli e informazioni, visita il sito ufficiale Natale in Piazza.
