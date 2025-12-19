“Occhi spaccanti”, “Ingiocabile”, “Romantasy”: Treccani ha presentato i neologismi 2025
Parole che fotografano l’evoluzione della lingua italiana, riassumendo le particolarità dell’anno che sta per concludersi.
Treccani ha presentato i neologismi 2025. Parole che fotografano l’evoluzione della lingua italiana, riassumendo le particolarità dell’anno che sta per concludersi. Dando uno sguardo all’elenco, possiamo dire che ampio spazio è stato riservato ai termini legati alla tecnologia e ai social media, sempre più presenti nella quotidianità.
Tra questi spicca “instagrammabile”, parola ormai entrata nel linguaggio comune per descrivere luoghi, eventi o oggetti pensati per essere condivisi sui social. Non mancano comunque i neologismi nati dal contesto socio-politico internazionale. Uno tra questi è “pro-pal”, abbreviazione che sintetizza posizioni e schieramenti emersi nel dibattito pubblico legato ai conflitti e alle tensioni geopolitiche più recenti. Accanto a tecnologia e politica, Treccani, ha deciso di inserire termini che sono legati all’economia e alla letteratura, che continua a rinnovarsi attraverso forme e linguaggi.
– Pro-pal: Usato anche in senso polemico per definire chi è favorevole alla Palestina e ai palestinesi. Si rifersice a coloro che sostengono la causa politica del popolo palestinese.
– Romantasy: Specifico sottogenere del romance che mescola anche elementi di avventura e di magia tipici del fantasy. Il cuore della storia è sempre la relazione amorosa tra due persone, ma in questo caso, fondamentale è anche l’ambientazione.
– Kiss cam: ovvero a telecamera che riprende le coppie che sugli spalti si baciano nata dopo le famose immagini del concerto dei Coldplay.
–Keybox: la cassetta di sicurezza portachiavi a combinazione.
– Occhi spaccanti: riferito a “occhi bellissimi che sprigionano uno sguardo intenso”, frase detta da Roul Bova, che ha persino depositato il marchio.
– Maranza: Giovane che fa parte di gruppi o comitive di strada chiassosi, caratterizzata da atteggiamenti sguaiati. Riconoscibili anche dal modo di vestire appariscente e dal linguaggio volgare.
– Bullismo economico: Termine con senso fortemente polemico. Azione esercitata con l’intento di porre in posizione di sfavore gli altri attori sulla scena economica e finanziaria. Atteggiamento prepotente basato sulla supremazia economica.
– Ingiocabile: Aggettivo che definisce la cattiva situazione in cui versa un luogo e che non permette un corretto svolgimento del gioco. Riferibile anche ad una gara o un gioco difficile da giocare, in particolare per i suoi difetti. Detto anche per squadre o per atleti
che sono così forti che non ci si può giocare contro; imbattibili.
– Instagrammabile: Degno di essere pubblicato e condiviso sulla piattaforma Instagram. Basata sulla visione soggettiva dell’instagrammer, ogni angolo ha un particolare da poter essere ripreso o fotografato.
