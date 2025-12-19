Varese News

Cultura

“Occhi spaccanti”, “Ingiocabile”, “Romantasy”: Treccani ha presentato i neologismi 2025

Parole che fotografano l’evoluzione della lingua italiana, riassumendo le particolarità dell’anno che sta per concludersi.

Mostra Treccani

Treccani ha presentato i neologismi 2025. Parole che fotografano l’evoluzione della lingua italiana, riassumendo le particolarità dell’anno che sta per concludersi. Dando uno sguardo all’elenco, possiamo dire che ampio spazio è stato riservato ai termini legati alla tecnologia e ai social media, sempre più presenti nella quotidianità.

Tra questi spicca “instagrammabile”, parola ormai entrata nel linguaggio comune per descrivere luoghi, eventi o oggetti pensati per essere condivisi sui social. Non mancano comunque i neologismi nati dal contesto socio-politico internazionale. Uno tra questi è “pro-pal”, abbreviazione che sintetizza posizioni e schieramenti emersi nel dibattito pubblico legato ai conflitti e alle tensioni geopolitiche più recenti. Accanto a tecnologia e politica, Treccani, ha deciso di inserire termini che sono legati all’economia e alla letteratura, che continua a rinnovarsi attraverso forme e linguaggi.

Pro-pal: Usato anche in senso polemico per definire chi è favorevole alla Palestina e ai palestinesi. Si rifersice a coloro che sostengono la causa politica del popolo palestinese.

Romantasy: Specifico sottogenere del romance che mescola anche elementi di avventura e di magia tipici del fantasy. Il cuore della storia è sempre la relazione amorosa tra due persone, ma in questo caso, fondamentale è anche l’ambientazione.

Kiss cam: ovvero a telecamera che riprende le coppie che sugli spalti si baciano nata dopo le famose immagini del concerto dei Coldplay.

Keybox: la cassetta di sicurezza portachiavi a combinazione.

Occhi spaccanti: riferito a “occhi bellissimi che sprigionano uno sguardo intenso”, frase detta da Roul Bova, che ha persino depositato il marchio.

Maranza: Giovane che fa parte di gruppi o comitive di strada chiassosi, caratterizzata da atteggiamenti sguaiati. Riconoscibili anche dal modo di vestire appariscente e dal linguaggio volgare.

Bullismo economico: Termine con senso fortemente polemico. Azione esercitata con l’intento di porre in posizione di sfavore gli altri attori sulla scena economica e finanziaria. Atteggiamento prepotente basato sulla supremazia economica.

Ingiocabile: Aggettivo che definisce la cattiva situazione in cui versa un luogo e che non permette un corretto svolgimento del gioco. Riferibile anche ad una gara o un gioco difficile da giocare, in particolare per i suoi difetti. Detto anche per squadre o per atleti
che sono così forti che non ci si può giocare contro; imbattibili.

Instagrammabile: Degno di essere pubblicato e condiviso sulla piattaforma Instagram. Basata sulla visione soggettiva dell’instagrammer, ogni angolo ha un particolare da poter essere ripreso o fotografato.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Adelia Brigo
adelia.brigo@varesenews.it

Raccontare il territorio è la nostra missione. Lo facciamo con serietà e attenzione verso i lettori. Aiutaci a far crescere il nostro progetto.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.