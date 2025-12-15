Varese News

Sport

Pagelle Pro: Mastroianni lotta e segna, Rovida evita il peggio

Motolese, Reggiori e Mora in difficoltà, Renelus corre, Citterio si divora un gol, Travaglini salva i suoi

Pro Patria - Dolomiti Bellunesi 2-0

ROVIDA 6,5: evita il peggio compiendo diversi interventi importanti

REGGIORI 5: soffre le imbucate degli avversari, facendosi sorprendere più volte in velocità.

MOTOLESE 5: commette diverse sbavature, come nell’azione in cui perde il duello con Minesso, che poi salta Rovida e calcia a rete: solo il grande intervento di Travaglini gli nega il gol.
(Frattini SV)

TRAVAGLINI 6: nel primo tempo compie un salvataggio su Minesso, evitando il gol del 2-0

MORA 5,5: Anche lui in difficoltà sulle numerose incursioni avversarie. Orfei SV

FERRI 5,5: partita complicata per il capitano che non riesce ad incidere.

L’era Bolzoni inizia con un KO, l’Arzignano vince 2-1

SCHIAVONE 6: offre diversi spunti offensivi, come alcuni cross interessanti e la punizione ben battuta ad inizio secondo tempo.
(Ricordi 6: entra e fa il suo, provando anche la conclusione, seppur ampiamente fuori misura).

GIUDICI 6: impegna Manfrin con un tiro dalla lunghissima distanza, ben eseguito.

SCHIRO’ 5,5: meno brillante rispetto alle scorse uscite. Non riesce a dare effervescenza alla manovra.
(Citterio 5: entra e si divora il possibile 2-1 in un’occasione simile a quella avuta nella gara contro la Dolomiti Bellunesi – nella foto).

MASTROIANNI 6,5: segna e fa a sportellate nel tentativo di far salire la squadra, ma spesso predica nel deserto.

RENELUS 6: uno dei più positivi, con una bella sgroppata nel primo tempo e un ottimo assist non sfruttato da Citterio.
Ganz 5,5: entra e non riesce a lasciare il segno

BOLZONI SV: troppo poco tempo a disposizione per incidere realmente sul lavoro della squadra.

Bolzoni: “Nel secondo tempo abbiamo reagito, ma ci manca maturità”

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 15 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.