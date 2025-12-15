Pagelle Pro: Mastroianni lotta e segna, Rovida evita il peggio
Motolese, Reggiori e Mora in difficoltà, Renelus corre, Citterio si divora un gol, Travaglini salva i suoi
ROVIDA 6,5: evita il peggio compiendo diversi interventi importanti
REGGIORI 5: soffre le imbucate degli avversari, facendosi sorprendere più volte in velocità.
MOTOLESE 5: commette diverse sbavature, come nell’azione in cui perde il duello con Minesso, che poi salta Rovida e calcia a rete: solo il grande intervento di Travaglini gli nega il gol.
(Frattini SV)
TRAVAGLINI 6: nel primo tempo compie un salvataggio su Minesso, evitando il gol del 2-0
MORA 5,5: Anche lui in difficoltà sulle numerose incursioni avversarie. Orfei SV
FERRI 5,5: partita complicata per il capitano che non riesce ad incidere.
SCHIAVONE 6: offre diversi spunti offensivi, come alcuni cross interessanti e la punizione ben battuta ad inizio secondo tempo.
(Ricordi 6: entra e fa il suo, provando anche la conclusione, seppur ampiamente fuori misura).
GIUDICI 6: impegna Manfrin con un tiro dalla lunghissima distanza, ben eseguito.
SCHIRO’ 5,5: meno brillante rispetto alle scorse uscite. Non riesce a dare effervescenza alla manovra.
(Citterio 5: entra e si divora il possibile 2-1 in un’occasione simile a quella avuta nella gara contro la Dolomiti Bellunesi – nella foto).
MASTROIANNI 6,5: segna e fa a sportellate nel tentativo di far salire la squadra, ma spesso predica nel deserto.
RENELUS 6: uno dei più positivi, con una bella sgroppata nel primo tempo e un ottimo assist non sfruttato da Citterio.
Ganz 5,5: entra e non riesce a lasciare il segno
BOLZONI SV: troppo poco tempo a disposizione per incidere realmente sul lavoro della squadra.
Bolzoni: “Nel secondo tempo abbiamo reagito, ma ci manca maturità”
