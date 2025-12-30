Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Pensioni di gennaio in pagamento dal 3: prelievi possibili anche agli ATM

Dal 3 gennaio disponibili le pensioni in tutti gli uffici postali lombardi e tramite accredito su conto o libretto; attiva anche una polizza gratuita contro i furti di contante dopo il prelievo

Poste Italiane comunica che le pensioni di gennaio saranno in pagamento da sabato 3 in tutti gli uffici postali della Lombardia. Alla stessa data, l’accredito sarà disponibile anche per chi ha scelto di riceverlo su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution. I titolari di carte di debito associate potranno prelevare agli ATM Postamat senza bisogno di recarsi allo sportello.

È inoltre attiva una polizza gratuita che rimborsa fino a 700 euro in caso di furto di contanti entro due ore dal prelievo. Per evitare code, è consigliato presentarsi in tarda mattinata o nei giorni successivi al 3 gennaio. Info su poste.it o al numero 06 45263322.

Pubblicato il 30 Dicembre 2025
