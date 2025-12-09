Più storia occidentale e più regole grammaticali: il Ministro dell’Istruzione annuncia nuovi programmi per la scuola
Sono state approvate nuove indicazioni che segnano il ritorno della centralità della storia occidentale, la valorizzazione della nostra identità, la riscoperta dei classici che hanno contraddistinto la nostra civiltà
«Con la firma delle nuove indicazioni nazionali si volta pagina. Dal prossimo anno scolastico vi sarà il ritorno della centralità della storia occidentale, la valorizzazione della nostra identità, la riscoperta dei classici che hanno contraddistinto la nostra civiltà». Così commenta il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara al termine del lungo lavoro di rivisitazione durato corca due anni.
«Ripristiniamo inoltre il valore della regola, a partire da quella grammaticale, e del latino – ha proseguito Valditara – Ciò non costituisce il ritorno a un passato superato. Regole grammaticali e latino rappresentano fondamenti che consentiranno ai nostri ragazzi di crescere consapevoli della nostra lingua, con maggiore padronanza espressiva e più forte pensiero critico. Al tempo stesso innoviamo i programmi di matematica e scienze perché, partendo dal reale, possano appassionare i giovani, e mettiamo al centro la cultura del rispetto e della lotta contro ogni discriminazione».
I programmi sono definiti “fortemente innovativi” e giungono al termine di un lavoro poderoso che ha coinvolto il comitato tecnico presieduto dalla professoressa Perla, i componenti delle sottocommissioni e il Ministero. Un lavoro fatto di ascolto e confronto con la comunità scolastica e scientifica e di interlocuzione con le diverse istituzioni deputate ad esprimersi: « A tutti coloro che hanno contribuito alle Nuove Indicazioni va il mio sentito ringraziamento. Agli insegnanti e agli studenti, per i quali queste Indicazioni sono state concepite, l’augurio di buon lavoro» ha concluso il Ministro.
