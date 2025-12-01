Varese News

“Pizzoccheriamo…?”. A Bogno il pranzo natalizio organizzato dalla Fondazione Quaglia 

L'appuntamento alla sede degli Alpini, ecco il menù e come prenotare

Street Food Parade - Sagra dei pizzoccheri 2021

La Fondazione Quaglia di Bogno in collaborazione con il gruppo Alpini organizzano una “pizzoccherata” il 7 dicembre alle 12.30. 

Il menu comprende un antipasto, pizzoccheri, dessert e le bevande comprendono acqua, vino e caffè. Chi non potrà fermarsi in sede avrà comunque la possibilità di ordinare il menu d’asporto.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 5 dicembre contattando il numero 327.398.9223.
L’appuntamento è in Via degli Alpini, 2 negli spazi della sezione.

Pubblicato il 01 Dicembre 2025
