“Pizzoccheriamo…?”. A Bogno il pranzo natalizio organizzato dalla Fondazione Quaglia
L'appuntamento alla sede degli Alpini, ecco il menù e come prenotare
La Fondazione Quaglia di Bogno in collaborazione con il gruppo Alpini organizzano una “pizzoccherata” il 7 dicembre alle 12.30.
Il menu comprende un antipasto, pizzoccheri, dessert e le bevande comprendono acqua, vino e caffè. Chi non potrà fermarsi in sede avrà comunque la possibilità di ordinare il menu d’asporto.
Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 5 dicembre contattando il numero 327.398.9223.
L’appuntamento è in Via degli Alpini, 2 negli spazi della sezione.
