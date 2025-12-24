Santo Stefano sotto rete per le ragazze dell’Eurotek Laica UYBA che affrontano la Reale Mutua Fenera Chieri
Fischio di inizio alle 18. La formazione piemontese è stata una delle grandi protagoniste del girone di andata, chiuso con uno terzo posto in classifica
Sarà un Santo Stefano all’insegna della grande pallavolo quello che attende i tifosi biancorossi alla e-work Arena. Nel Boxing Day di venerdì, con fischio d’inizio fissato alle ore 18, la Eurotek Laica UYBA ospiterà sul taraflex di viale Gabardi un’avversaria di primissimo piano: la Reale Mutua Fenera Chieri 76.
La formazione piemontese è stata una delle grandi protagoniste del girone di andata, chiuso con uno splendido terzo posto in classifica. Attualmente il gruppo allenato da coach Negro – tecnico anche della nazionale del Messico di Melanie Parra – occupa ora la 4a posizione con 35 punti ed è reduce dalla super vittoria di martedì con Novara. Chieri non ha intenzione di fermare la propria corsa e arriverà a Busto Arsizio con l’obiettivo di fare bottino pieno, per restare agganciata alle zone altissime della graduatoria.
Il match dell’E-Work arena rappresenta inoltre un gustoso antipasto del confronto che andrà in scena martedì 30 dicembre al Pala Fenera: le due squadre si ritroveranno nuovamente una di fronte all’altra nella gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia Serie A1. In palio l’accesso alle Finali del 24-25 gennaio a Torino.
Dal canto suo, la UYBA vuole tornare subito a muovere la classifica dopo la sconfitta di Bergamo. Le motivazioni non mancano e le farfalle hanno già dimostrato più volte di sapersi esaltare proprio contro le big del campionato. All’andata, in Piemonte, il match si chiuse sul 3-0 per Chieri, ma con parziali combattuti e un equilibrio che lascia presagire una nuova sfida intensa.
Grande attenzione anche alle numerosi ex in campo: Degradi, Kunzler e Spirito, oltre alle soluzioni offensive guidate dall’opposto Nemeth, miglior realizzatrice della formazione piemontese.Biglietti disponibili in prevendita su https://volleybusto.vivaticket.it/it/event/eurotek-laica-uyba-reale-mutua-fenera-chieri-76/288946, con casse dell’arena aperte dalle ore 16.30.
Così coach Enrico Barbolini: «Torniamo subito in palestra cercando di non focalizzare il nostro pensiero sull’ultima partita a Bergamo, ma su quanto abbiamo fatto di buono fin qui. Quella con Chieri sarà una super partita, giochiamo in casa e abbiamo voglia di cancellare la prestazione di martedì: vogliamo tornare a giocare a livelli che sono più piacevoli, sia da giocare per noi, sia da vedere per i nostri tifosi che ci sosterranno sicuramente numerosi».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
robertolonate su Il Natale che non si vede
robertolonate su Il Natale che non si vede
Alessandro Zanzi su A Varese Confcommercio chiede la sospensione dei lavori della ciclabile in viale Belforte, il Comune fissa un sopralluogo
Ettore S su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.