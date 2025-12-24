Santo Stefano sotto rete per le ragazze dell’Eurotek Laica UYBA che affrontano la Reale Mutua Fenera Chieri

Sarà un Santo Stefano all’insegna della grande pallavolo quello che attende i tifosi biancorossi alla e-work Arena. Nel Boxing Day di venerdì, con fischio d’inizio fissato alle ore 18, la Eurotek Laica UYBA ospiterà sul taraflex di viale Gabardi un’avversaria di primissimo piano: la Reale Mutua Fenera Chieri 76.

La formazione piemontese è stata una delle grandi protagoniste del girone di andata, chiuso con uno splendido terzo posto in classifica. Attualmente il gruppo allenato da coach Negro – tecnico anche della nazionale del Messico di Melanie Parra – occupa ora la 4a posizione con 35 punti ed è reduce dalla super vittoria di martedì con Novara. Chieri non ha intenzione di fermare la propria corsa e arriverà a Busto Arsizio con l’obiettivo di fare bottino pieno, per restare agganciata alle zone altissime della graduatoria.

Il match dell’E-Work arena rappresenta inoltre un gustoso antipasto del confronto che andrà in scena martedì 30 dicembre al Pala Fenera: le due squadre si ritroveranno nuovamente una di fronte all’altra nella gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia Serie A1. In palio l’accesso alle Finali del 24-25 gennaio a Torino.

Dal canto suo, la UYBA vuole tornare subito a muovere la classifica dopo la sconfitta di Bergamo. Le motivazioni non mancano e le farfalle hanno già dimostrato più volte di sapersi esaltare proprio contro le big del campionato. All’andata, in Piemonte, il match si chiuse sul 3-0 per Chieri, ma con parziali combattuti e un equilibrio che lascia presagire una nuova sfida intensa.

Grande attenzione anche alle numerosi ex in campo: Degradi, Kunzler e Spirito, oltre alle soluzioni offensive guidate dall’opposto Nemeth, miglior realizzatrice della formazione piemontese.Biglietti disponibili in prevendita su https://volleybusto.vivaticket.it/it/event/eurotek-laica-uyba-reale-mutua-fenera-chieri-76/288946, con casse dell’arena aperte dalle ore 16.30.

Così coach Enrico Barbolini: «Torniamo subito in palestra cercando di non focalizzare il nostro pensiero sull’ultima partita a Bergamo, ma su quanto abbiamo fatto di buono fin qui. Quella con Chieri sarà una super partita, giochiamo in casa e abbiamo voglia di cancellare la prestazione di martedì: vogliamo tornare a giocare a livelli che sono più piacevoli, sia da giocare per noi, sia da vedere per i nostri tifosi che ci sosterranno sicuramente numerosi».