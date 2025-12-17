“Scellerato continuare a consumare suolo. Serve proteggere i terreni e depavimentare”
Il suolo naturale assorbe acqua, è fondamentale per le piante che danno anche cibo, trattiene CO2. Paolo Pileri, professore di Usi del suolo ed effetti ambientali al Politecnico, ha lanciato un nuovo appello nel corso di un incontro con Futura Civitas
«Quando un suolo viene coperto da uno strato di asfalto o di cemento, le acque, anziché disperdersi nel terreno, corrono in superficie e sono causa delle alluvioni a cui sempre più frequentemente assistiamo anche nel nostro territorio». È un fenomeno lineare, ben noto, ma che non frena il consumo di suolo che continua a minacciare gran parte dell’Italia.
Il 10 dicembre scorso, all’“Albero della Vita” di Olgiate Olona, si è svolto un incontro con il professor Paolo Pileri, ordinario di Usi del suolo ed effetti ambientali al Politecnico di Milano. Il seminario, intitolato “Dalla Parte del Suolo”, è stato il secondo appuntamento pubblico organizzato dall’associazione Futura Civitas, che ha preso parte al dibattito sull’importanza della protezione del suolo. Durante l’incontro, Pileri ha esposto alcune rilevanti osservazioni scientifiche riguardo al ruolo cruciale che il suolo gioca nel mantenimento della vita sulla Terra.
Qual è il valore del suolo?
Oltre all’assorbimento di acqua di cui si diceva, Pileri sintetizza su altri due punti: «Un metro cubo di suolo racchiude una quantità altissima di batteri utili alla vita, di funghi, essenziali anche per la loro cooperazione con le piante nell’assorbimento di elementi chimici per loro vitali. Inoltre la quantità di CO2 immagazzinata nel primo metro di suolo è pari al doppio di quella assorbita da una pianta ad alto fusto durante l’arco dell’intera sua vita».
