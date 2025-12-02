Italia e Spagna a confronto, dirigente e docenti delle Gerolamo Cardano di Gallarate in visita ad Alfacar

Si è conclusa il 28 novembre l’intensa settimana di confronto e scambio culturale che ha visto protagoniste la dirigente scolastica del comprensivo “Gerolamo Cardano” di Gallarate prof.ssa Germana Pisacane, la coordinatrice del Gruppo di Lavoro Erasmus+, Assunta Manna, e la prof.ssa Lorena Fedeli, membro del Gruppo di Lavoro Erasmus+.

Il Job Shadowing, svoltosi dal 23 al 28 novembre, rappresenta la seconda mobilità del nuovo anno scolastico 2025/2026 nell’ambito del programma Erasmus+ PNRR. Questa iniziativa si inserisce in un consolidato percorso di esperienze Erasmus che l’Istituto Comprensivo “Gerolamo Cardano” porta avanti con successo negli anni, fedele al motto “Changing lives, opening minds”.

L’attività si è tenuta all’Ies Alfakar ad Alfacar, a poca distanza da Granada, in Spagna. La visita è stata focalizzata sull’osservazione approfondita delle pratiche didattiche e organizzative, con l’obiettivo primario di innescare un proficuo scambio professionale.

«Abbiamo incontrato persone speciali e accoglienti» dice la dirigente Pisacane al rientro. «Il confronto con il personale dell’IES ALFAKAR è stato illuminante per integrare nuove metodologie e prospettive nella nostra offerta formativa».

Le partecipanti hanno assistito a diverse lezioni e hanno dedicato tempo prezioso alla riflessione e al confronto tra i due sistemi scolastici. Questo esercizio ha permesso di cogliere similitudini e differenze, di riflettere sulla complessità dell’educazione e di tornare a Gallarate arricchite da un punto di vista professionale e umano.

L’Andalusia: un modello di condivisione culturale

L’esperienza ha offerto anche una profonda immersione culturale. Granada è un esempio vivente di coesistenza e naturale condivisione tra la cultura araba e quella cristiana. Le docenti hanno potuto visitare l’Alhambra e ammirare la città dai miradores dell’Albaicin e del Sacromonte, raccogliendo la lezione che il dialogo e la conoscenza diretta tra storie e tradizioni diverse sono fondamentali per superare le barriere culturali.

Le mobilità PNRR: un programma in piena attività

Questa seconda mobilità (il Job Shadowing a Granada) segue la prima, che ha visto il coinvolgimento di 19 studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado in una mobilità a Siviglia.

Il programma Erasmus+ per l’anno scolastico 2025/2026 è in piena attività e non è affatto concluso: a breve è prevista la partenza del secondo gruppo di alunni delle classi terze di Scuola Secondaria, che andrà proprio a Granada per un’ulteriore esperienza di mobilità studentesca. Sono inoltre già pianificate ulteriori mobilità che coinvolgeranno altri docenti e personale staff, rafforzando l’impegno dell’IC “Cardano” nel progetto europeo.