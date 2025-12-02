Tensioni nella giunta di Albizzate: Trombino perde il commercio, nuova delega a Eliana Brusa

Rimpasto di Giunta ad Albizzate nell’amministrazione Zorzo con la deleghe al Commercio che passa di assessore. Con l’ultimo decreto sindacale il sindaco ha approvato un cambiamento di competenze nella squadra degli assessori con la delega al commercio e attività produttive che passa dall’assessore Cinzia Trombino alla vicesindaca Eliana Brusa.

Una decisione che nelle parole del sindaco Zorzo affonda in una strategia amministrativa strettamente legata al settore ma che è probabile rifletta anche tensioni politiche con l’assessore, entrata con il gruppo degli Alleati e oggi indipendente..

«È qualche mese che ci sono incomprensioni con l’assessore sul tema del commercio – spiega Zorzo – e con la delibera abbiamo deciso di superarle cercando di dare un cambio di rotto ad un settore così importante e purtroppo anche così in crisi in paese viste le numerose chiusure di attività che abbiamo visto e che purtroppo vedremo quest’anno».

Cinzia Trombino resta comunque in Giunta, a lei restano le deleghe da assessore al benessere alla tutele animale.