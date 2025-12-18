Tesori e talenti dei territori: il Gruppo BCC Iccrea lancia BCC Arte&Cultura

Una mappatura nazionale di oltre 100 artisti emergenti under35, una ricognizione ampia e articolata delle nuove forme della creatività contemporanea e una rete di mostre diffuse che animeranno i territori nel corso del 2026. È questo il cuore di BCC Arte&Cultura, il progetto di integrazione culturale promosso dal Gruppo BCC Iccrea e realizzato insieme alle 112 Banche di Credito Cooperativo del Gruppo, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente le comunità locali.

Un’iniziativa ambiziosa che va oltre l’arte contemporanea e si estende anche ai mondi della scuola e della lettura, dando vita a un’operazione culturale “totale”, capace di intrecciare valorizzazione del patrimonio, sostegno ai giovani talenti e crescita educativa dei territori.

Il progetto affonda le sue radici nel 2024, con il lancio del più grande museo diffuso privato nazionale delle collezioni d’arte e del patrimonio storico e architettonico delle BCC. Da questa esperienza è nato il percorso di mappatura degli artisti under35, che culminerà nel 2026 con l’esposizione delle loro opere presso le sedi delle Banche di Credito Cooperativo del Gruppo. La raccolta confluirà nel catalogo Futuri Emergenti Italiani, in uscita nella primavera del 2026, che abbinerà simbolicamente 100 BCC del Gruppo a un artista emergente originario del territorio di riferimento della Banca.

Parallelamente, il museo diffuso di BCC Arte&Cultura si arricchisce ulteriormente: salgono a 150 le opere censite e visitabili, tra nuovi lavori e capolavori, raccolti nel catalogo L’Arte dei Territori. Lavori e capolavori della maestria italiana nelle collezioni delle Banche di Credito Cooperativo. A questo si affianca anche il testo digitale gratuito Percorsi didattici, pensato per la divulgazione nelle scuole medie italiane.

Non manca l’attenzione alla promozione della lettura. Nel corso del 2026, infatti, 50 librerie italiane, in collaborazione con le BCC del Gruppo, organizzeranno 30 presentazioni e gruppi di lettura diffusi nei territori sul tema del “Nascere”, rafforzando il legame tra cultura e comunità locali.

«Con questo progetto rinnoviamo l’impegno del Gruppo BCC Iccrea per la crescita culturale dei territori e per lo sviluppo di comunità aperte, inclusive e sostenibili», afferma Giuseppe Maino, presidente del Gruppo BCC Iccrea. «In tutti e tre gli ambiti di sviluppo di BCC Arte&Cultura – arte, scuole e lettura – abbiamo dato spazio alle nuove generazioni, alla loro maestria e al loro modo di interpretare e riscrivere la nostra storia».

La mostra diffusa Futuri Emergenti Italiani, in programma da aprile a dicembre 2026, sarà curata da Cesare Biasini Selvaggi con il supporto di un comitato scientifico composto da Mario Bronzino, Simone Ceschin, Anna Mostardi e Matteo Scabeni. Un progetto complesso, frutto di due anni di studio, visite e analisi di portfolio, che restituisce una fotografia articolata delle nuove generazioni di artisti italiani, dalla pittura alla fotografia, dalla scultura alla performance, fino ai linguaggi delle nuove tecnologie.

«In un’epoca come quella attuale – spiega Biasini Selvaggi – sono sempre più necessarie reti diffuse di incontro e partecipazione, capaci di sostenere la creatività dei più giovani anche in luoghi lontani dai grandi circuiti dell’arte e della cultura».

Tutte le informazioni sulle iniziative e sulle novità dell’edizione 2026 sono disponibili sul portale ufficiale di BCC Arte&Cultura: www.bccartecultura.it