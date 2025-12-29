Tombola dell’Epifania a Ceriano Laghetto: festa e premi al Centro Civico Dal Pozzo

Domenica 4 gennaio, a partire dalle 14.30, il Centro Civico Dal Pozzo di Ceriano Laghetto aprirà le sue porte per la “Tombolata dell’Epifania”, promossa dalla Consulta Dal Pozzo.

Il programma prevede quattro diverse tombole con premi a tema. La prima estrazione metterà in palio prodotti alimentari, mentre la seconda sarà dedicata ad articoli casalinghi. La terza tornata sarà interamente rivolta ai più piccoli con giochi per bambini, per concludere poi con la quarta tombola che vedrà protagonisti premi per la cura e il benessere della persona.

Oltre al gioco, la Consulta ha previsto un momento conviviale per tutti i partecipanti. Durante il pomeriggio saranno infatti offerti panettone e pandoro.