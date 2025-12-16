Una messa con traduzione simultanea nella lingua dei segni nella parrocchia di Venegono Inferiore
Il Decanato di Tradate organizza per domenica 21 dicembre 2025 alle ore 10.30 la prima santa messa per le persone sorde
Il Decanato di Tradate, l’insieme di parrocchie cattoliche situate nei comuni che vanno da Mozzate a Vedano Olona, organizza per domenica 21 dicembre 2025 alle ore 10.30 una prima Santa Messa per le persone sorde.
Sarà la normale celebrazione domenicale presso la parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo di Venegono Inferiore. L’intera messa verrà però tradotta in simultanea da un interprete professionale della lingua dei segni (LIS).
L’evento è organizzato di concerto con la “Consulta Diocesana Comunità Cristiana e Disabilità” che si occupa specificamente della pastorale per persone con disabilità e grazie alla collaborazione del Servizio Diocesano di Interpretariato LIS.
Alla Messa farà seguito un aperitivo presso locali limitrofi alla Chiesa cui è invitata tutta la comunità e, in particolare, tutte le persone sorde presenti. L’iniziativa, cui si auspica ne faranno seguito altre, è promossa dall’Azione Cattolica nell’ambito di un progetto di inclusione attiva e di rete con tutte le situazioni di diversità presenti nel territorio.
