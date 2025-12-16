Una messa con traduzione simultanea nella lingua dei segni nella parrocchia di Venegono Inferiore

Il Decanato di Tradate, l’insieme di parrocchie cattoliche situate nei comuni che vanno da Mozzate a Vedano Olona, organizza per domenica 21 dicembre 2025 alle ore 10.30 una prima Santa Messa per le persone sorde.

Sarà la normale celebrazione domenicale presso la parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo di Venegono Inferiore. L’intera messa verrà però tradotta in simultanea da un interprete professionale della lingua dei segni (LIS).

L’evento è organizzato di concerto con la “Consulta Diocesana Comunità Cristiana e Disabilità” che si occupa specificamente della pastorale per persone con disabilità e grazie alla collaborazione del Servizio Diocesano di Interpretariato LIS.

Alla Messa farà seguito un aperitivo presso locali limitrofi alla Chiesa cui è invitata tutta la comunità e, in particolare, tutte le persone sorde presenti. L’iniziativa, cui si auspica ne faranno seguito altre, è promossa dall’Azione Cattolica nell’ambito di un progetto di inclusione attiva e di rete con tutte le situazioni di diversità presenti nel territorio.