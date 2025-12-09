“Visioni per il domani”: Acinque apre il dibattito sull’energia del futuro
Al via un ciclo di webinar per esplorare scenari, soluzioni e opportunità nella transizione energetica. Le CER protagoniste del primo appuntamento.
È iniziato oggi il nuovo percorso di riflessione e confronto promosso da Acinque per approfondire le grandi trasformazioni in atto nel settore energetico. Il ciclo di incontri, intitolato “Visioni per il domani”, nasce per stimolare un dialogo ad alto livello tra esperti, istituzioni e territorio, offrendo contenuti strategici su transizione energetica, sostenibilità, e modelli innovativi di produzione e consumo.
«Questa iniziativa è una scelta di responsabilità – ha dichiarato Marco Canzi, vicepresidente di Acinque –. Vogliamo essere un riferimento autorevole nella transizione energetica e nell’economia circolare, non solo come operatori, ma anche come promotori di consapevolezza e conoscenza».
CER e smart communities: verso un nuovo modello energetico
Il primo webinar del ciclo, dal titolo “Dalle CER alle smart communities”, ha messo al centro il tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e del loro naturale sviluppo verso strutture più intelligenti, condivise e sostenibili.
Tra gli ospiti, Ludovico Danza e Lorenzo Belussi del CNR hanno analizzato strumenti e tecnologie a supporto dell’efficientamento energetico, come la firma energetica degli edifici e l’importanza delle prestazioni termiche degli involucri edilizi.
A seguire, Nicoletta Gozo (ENEA), ha posto l’accento sulle nuove professionalità legate alla gestione delle comunità energetiche e sui servizi ancillari che possono nascere dalla loro attivazione, sottolineando l’importanza della formazione e dell’innovazione sociale.
So.CER: il caso di successo della Valtellina
In chiusura, Corrado Bina, AD di Acinque Innovazione, ha raccontato l’esperienza della So.CER, la comunità energetica nata in provincia di Sondrio grazie all’impulso di Confartigianato Imprese. «Un esempio concreto – ha spiegato – che dimostra la forza del modello CER quando incontra un territorio pronto a fare rete: 1.000 richieste di adesione, 11 MW potenziali e 27 enti coinvolti. Una realtà già in espansione verso Como e Monza».
Il prossimo appuntamento: 28 gennaio 2026
Il secondo webinar del ciclo è già in calendario: “Multiutility e regolazione per la transizione energetica” si terrà il 28 gennaio 2026 alle ore 11. La partecipazione è gratuita, con iscrizioni aperte a breve su: academy.gruppoacinque.it
