“Visioni per il domani”: uno sguardo sul futuro dell’energia con Acinque

Al via il 9 dicembre il nuovo ciclo di incontri di analisi e confronto al massimo livello denominato “Visioni per il domani”, organizzato dal Gruppo Acinque per affrontare le sfide di una realtà in rapida evoluzione e intercettare le nuove opportunità per enti, imprese e famiglie. Riflettere sul domani è fondamentale per cogliere il valore e le potenzialità del presente. Le innovazioni tecnologiche, i recenti modelli di collaborazione e la crescente sensibilità verso la sostenibilità ci mostrano un contesto in cui i confini tra energia, servizi e digitalizzazione si intrecciano sempre di più. Come possono amministrazioni pubbliche, aziende e cittadini essere protagonisti del cambiamento?

Il Gruppo Acinque, multiutility operante nei territori di Como, Lecco, Monza, Sondrio e Varese, è per le proprie comunità motore di innovazione e promuove la costruzione di una rete che sia fonte di ispirazione per la costruzione di un futuro sostenibile e a misura di persone. “Visioni per il domani” nasce proprio con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto per condividere idee, esperienze e prospettive, e individuare le competenze e gli strumenti che saranno necessari per affrontare con consapevolezza questo percorso di cambiamento.

“Acinque ha fortemente voluto questo nuovo ciclo di incontri sui temi dell’energia e dell’innovazione per offrire un confronto qualificato ai propri territori di riferimento – sottolinea il vicepresidente del gruppo Marco Canzi – L’obiettivo è quello di favorire il dialogo tra enti e farci promotori di una rete che delinei il futuro che vogliamo per le nostre comunità che consideriamo l’avamposto della transizione energetica e un modello di sostenibilità”.

Il primo dei cinque webinar tematici, dal titolo “Dalle CER alle smart communities” è in programma martedì 9 dicembre dalle ore 11 alle ore 12.30. Sarà possibile prendervi parte iscrivendosi al seguente link: https://academy.gruppoacinque.it/

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) avviano un’evoluzione verso modelli energetici più intelligenti, sostenibili e partecipati. La tavola rotonda esplorerà gli strumenti digitali, le tecnologie emergenti e le nuove competenze necessarie per la loro gestione, con un focus sulle opportunità operative. Un momento di confronto qualificato per delineare le prospettive di sviluppo delle CER del futuro.

Al webinar interverranno Ludovico Danza e Lorenzo Belussi, ricercatori dell’Istituto per le Tecnologie della Costruzione (CNR); Nicoletta Gozo, coordinatrice progetti Lumiere & Pell e SmartItaly Goal (ENEA) e Corrado Bina, amministratore delegato di Acinque Innovazione. Modera il professor Pierangelo Marucco.

I prossimi webinar, a partire da gennaio 2026, affronteranno le seguenti tematiche: “Multiutility e regolazione per la transizione energetica”, “Attrazione e circolazione dei talenti scientifici”, “Territori generativi. Città e territori: strumenti e processi di governance” e “Intelligenza Artificiale al servizio della sostenibilità: soluzioni innovative per economia circolare e transizione energetica”.