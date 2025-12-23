Voglia di spiaggia? Per la Summer 2026 a Malpensa Wizzair introduce il volo per Palma di Maiorca

Per la stagione Summer 2026 Wizz Air sull’aeroporto di Milano Malpensa ha previsto il lancio della nuova rotta verso Palma di Maiorca.

Il nuovo volo prenderà il via l’11 maggio 2026 e sarà operato con frequenza giornaliera. Questa novità permetterà ai passeggeri in partenza dal Nord Italia di raggiungere una delle mete più famose del Mediterraneo con la massima flessibilità, tariffe competitive e il comfort dei moderni Airbus A321neo.

Palma di Maiorca, capitale delle Isole Baleari, è una delle destinazioni mediterranee più apprezzate d’Europa, grazie a un equilibrio unico tra patrimonio storico, paesaggi naturali e vivace offerta culturale. Affacciata su una baia di straordinaria bellezza, la città è celebre per la maestosa Cattedrale di Santa Maria, il suggestivo centro storico e il lungomare animato, oltre che per le sue spiagge facilmente accessibili e le numerose calette dell’isola. Palma rappresenta inoltre un importante polo turistico internazionale, capace di attrarre viaggiatori durante tutto l’anno grazie al clima mite, alla gastronomia locale e a un’offerta diversificata che spazia dal turismo leisure a quello culturale e sportivo.

Oltre alla nuova rotta per la Spagna, Wizz Air annuncia un potenziamento strategico del collegamento Milano Malpensa – Tel Aviv. Per rispondere alla straordinaria domanda del mercato, a partire dalla stagione estiva 2026 la frequenza passerà da 7 a 14 voli a settimana. La rotta diventerà quindi bi-giornaliera, offrendo due opzioni di viaggio ogni giorno e garantendo una connettività senza precedenti tra la Lombardia e Israele.

Dall’inizio del 2025 ad oggi, Wizz Air ha operato quasi 20mila voli da Malpensa, con un aumento di quasi il 19% rispetto allo stesso periodo del 2024, e ha trasportato oltre 4,1 milioni di passeggeri – il 27% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – con un tasso di completamento del 99.6%. I tassi di puntualità alla partenza sono aumentati di quasi il 16% rispetto al 2024.

Con questa nuova rotta, Wizz Air rafforza ulteriormente la propria presenza a Milano Malpensa, dove si conferma come la terza compagnia aerea per quota di mercato. A partire da oggi, il vettore opererà 42 rotte verso 21 Paesi dallo scalo lombardo, ampliando ulteriormente il proprio network internazionale. Il collegamento con Palma di Maiorca si aggiunge alle sette rotte già attive verso la Spagna — Malaga, Valencia, Madrid, Barcellona, Tenerife, Alicante e Siviglia — consolidando l’impegno di Wizz Air nel migliorare la connettività tra Milano e alcune delle destinazioni leisure più richieste del mercato europeo.

«Il lancio della nuova rotta Milano Malpensa – Palma di Maiorca si inserisce in un percorso di crescita strutturato che vede Wizz Air oggi come terza compagnia aerea per quota di mercato sullo scalo» dice Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. «Con 42 rotte attive verso 21 Paesi, continuiamo ad ampliare il nostro network da Malpensa, rafforzando in particolare i collegamenti con la Spagna, uno dei mercati leisure più strategici per i passeggeri del Nord Italia».

Le novità per la stagione Summer 2026 a Malpensa

Per la prossima stagione dell’aviazione civile Summer – che inizia a fine marzo e termina a fine ottobre – tra le novità da Milano Malpensa c’è anche il lancio del volo per Miami, che mancava da tempo.