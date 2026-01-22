A Besnate il progetto “Dalla tua parte” continua anche nel 2026 grazie al sostegno della Chiesa Valdese

Prosegue anche per il 2026 il progetto “Dalla tua parte”, promosso dall’associazione La Porta Aperta odv di Besnate grazie al contributo dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese. L’obiettivo è chiaro: offrire supporto concreto a persone anziane, fragili e famiglie in difficoltà, potenziando le attività di assistenza sul territorio comunale.

Tre azioni concrete per la comunità

Il programma, attivo da luglio 2025 fino a giugno 2026, si articola in tre azioni principali: “Non di tasca vostra”, piccoli contributi economici per sostenere le spese sanitarie e il pagamento delle bollette; “Pasto amico”, servizio di consegna pasti a domicilio; e infine “Ti porto io”, accompagnamenti individuali o di gruppo per visite mediche, eventi culturali, laboratori e corsi, con l’obiettivo di contrastare l’isolamento sociale e favorire il benessere psicofisico.

L’individuazione delle priorità è avvenuta grazie a un questionario promosso dal Comune e distribuito a oltre 1400 cittadini over 65. I risultati sono stati poi discussi in un incontro con l’assessore ai Servizi sociali, per delineare le linee di intervento più urgenti e funzionali.

Un intervento su misura, in collaborazione con il Comune

«Questo progetto nasce dal lavoro congiunto tra il Comune e la nostra associazione», spiegano i referenti de La Porta Aperta odv. «Abbiamo ascoltato i bisogni delle persone e ora possiamo intervenire con azioni mirate, grazie anche alla conferma del sostegno da parte della Chiesa Valdese». La collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali si conferma un elemento centrale per intercettare le situazioni più critiche e costruire una rete di aiuto efficace.

Accanto alle azioni del progetto “Dalla tua parte”, La Porta Aperta porterà avanti anche altre iniziative già avviate o in programma: corsi di stimolazione cognitiva, laboratori creativi, corsi di cucina salutare e incontri sulla prevenzione della salute. «Il nostro obiettivo – conclude l’associazione – è promuovere un invecchiamento attivo e sereno, offrendo occasioni di socialità e benessere a tutta la popolazione anziana di Besnate».