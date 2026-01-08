A Gallipoli torna “Onda su Onda”, il festival delle radio libere

La radio come tamburo tribale, capace di chiamare a raccolta una comunità che ascolta, partecipa, si riconosce. È da questa immagine, evocata dal sociologo canadese Marshall McLuhan, che prende forma la settima edizione di “Onda su Onda – Radio Libere Festival”, in programma dall’8 all’11 gennaio a Gallipoli, negli spazi dell’Hotel Bellavista Club – Caroli Hotels.

Quattro giorni di diretta, sessanta ore complessive in DAB, FM e web streaming, realizzate in collaborazione con Radio Skylab, a poche settimane dal World Radio Day, la Giornata Mondiale della Radio proclamata dall’UNESCO e celebrata ogni anno il 13 febbraio. Un appuntamento che si propone non solo come festival, ma come rito collettivo dedicato al mezzo più caldo di tutti, capace ancora oggi di attraversare tempo, spazio e linguaggi.

Un festival per capire da dove veniamo

Per radioamatori, professionisti dell’etere, appassionati di musica e parola, celebrare le radio libere significa interrogarsi sulle proprie radici e sul futuro. Negli ultimi anni la radio ha cambiato pelle senza perdere la sua anima: si è espansa sul web, ha dato vita a web radio e podcast, ha moltiplicato i modi dell’ascolto restando fedele alla sua funzione originaria, quella di connettere le persone.

“Onda su Onda – Radio Libere Festival” nasce proprio con questo obiettivo: essere uno spazio vivo di confronto, tra dibattiti, convegni, eventi multimediali e momenti di incontro tra chi la radio la fa ogni giorno e chi continua ad amarla.

Il cuore pulsante del festival

Il centro operativo dell’evento sarà l’Hotel Bellavista Club – Caroli Hotels, trasformato per l’occasione in un vero e proprio studio radiofonico. La regia tecnica sarà affidata a Dj Solero – Gianfranco Maraglino, che guiderà la parte sonora tra collegamenti, interventi degli ospiti e live show musicali. La Sala Ponte ospiterà la consolle e la postazione tecnica da cui partiranno le dirette.

La direzione audio e video è curata da Gennaro Petillo, regista del festival, responsabile del palinsesto e del coordinamento delle Radio Libere Salentine e di tutta Italia, chiamate a condividere voci, esperienze e visioni.

Le radio partner e gli ospiti

Tra le radio partner figurano Radio Skylab, Radio Salento, Radio del Capo, Radio One, Radio Lora Italiana, Radio Immaginaria, Radio Savien, Radio Ciccio Riccio, Radio Maria, Radio Carducci e Radio Norba.

Numerosi gli interventi, in presenza e da remoto, con voci storiche e protagonisti del mondo radiofonico e musicale, tra cui Ronnie Jones, Sergio Mancinelli, Francesca Cheyenne, Jonathan Jahn, Piero Marcianò, Gianni Riso, Stefano Degradi, Nando Bonini, Charlie Gnocchi, Giorgia Da Vinci e molti altri.

Un palinsesto che racconta la radio

Il festival proporrà un palinsesto quotidiano ricco e articolato, con rubriche dedicate all’informazione, alla musica, al racconto e all’incontro: da “Turn On The Radio” a “In Onda – Dentro la Radio”, passando per “Le Donne della Radio”, “Radio Libere Tour” e i dj set serali di “Onda Lunga della Sera”.

Accanto alla programmazione radiofonica, spazio anche agli sponsor e ai partner che sostengono l’iniziativa, tra cui Museo della Radio di Tuglie, Associazione Aeranti Corallo, Brionvega, Audiolab e RCF.

Quattro giorni per fermarsi ad ascoltare, ricordare e immaginare. Perché il tamburo tribale della radio, a Gallipoli, continua a suonare.

