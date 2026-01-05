Varese News

Tempo Libero

Leggiuno

A Leggiuno va in scena “La serva padrona” di Pergolesi

Lo spettacolo, proposto con ingresso libero, è promosso dal Comune di Leggiuno e vedrà sul palco l’Orchestra Antonio Vivaldi, diretta da Ernesto Colombo

teatro generica
Spettacoli

06 Gennaio 2026

Martedì 6 gennaio alle ore 16.00 il Teatro Domus Pacis et Vitae di Leggiuno (in via Trento 29) ospiterà “La serva padrona”, celebre opera buffa in due intermezzi di Giovanni Battista Pergolesi.

Lo spettacolo, proposto con ingresso libero, è promosso dal Comune di Leggiuno e vedrà sul palco l’Orchestra Antonio Vivaldi, diretta da Ernesto Colombo. Al cembalo il maestro Marco Cadario. Nel cast figurano Antonella Romanazzi nel ruolo di Serpina, Daniele Biccirè nei panni di Uberto e Silvia Zanardi nel ruolo di Vespone. L’allestimento e i costumi sono curati da Grandi Spettacoli.

Composta nel 1733, La serva padrona è una delle opere più rappresentative del teatro musicale settecentesco e un caposaldo del genere dell’opera buffa. Con una trama brillante e personaggi vivaci, l’opera racconta il ribaltamento dei ruoli tra servo e padrone, offrendo al pubblico una narrazione leggera ma al tempo stesso ricca di ironia e ritmo.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per avvicinarsi alla musica lirica in un contesto accessibile e aperto a tutti, valorizzando uno dei titoli più amati del repertorio barocco.

5 Gennaio 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.