A Leggiuno va in scena “La serva padrona” di Pergolesi

Martedì 6 gennaio alle ore 16.00 il Teatro Domus Pacis et Vitae di Leggiuno (in via Trento 29) ospiterà “La serva padrona”, celebre opera buffa in due intermezzi di Giovanni Battista Pergolesi.

Lo spettacolo, proposto con ingresso libero, è promosso dal Comune di Leggiuno e vedrà sul palco l’Orchestra Antonio Vivaldi, diretta da Ernesto Colombo. Al cembalo il maestro Marco Cadario. Nel cast figurano Antonella Romanazzi nel ruolo di Serpina, Daniele Biccirè nei panni di Uberto e Silvia Zanardi nel ruolo di Vespone. L’allestimento e i costumi sono curati da Grandi Spettacoli.

Composta nel 1733, La serva padrona è una delle opere più rappresentative del teatro musicale settecentesco e un caposaldo del genere dell’opera buffa. Con una trama brillante e personaggi vivaci, l’opera racconta il ribaltamento dei ruoli tra servo e padrone, offrendo al pubblico una narrazione leggera ma al tempo stesso ricca di ironia e ritmo.

L’appuntamento rappresenta un’occasione per avvicinarsi alla musica lirica in un contesto accessibile e aperto a tutti, valorizzando uno dei titoli più amati del repertorio barocco.