A Paderno Dugnano distrutta la tenda della Croce Rossa per i senzatetto

Un gesto grave e inqualificabile ha colpito la notte scorsa la tenda per le emergenze allestita dalla Croce Rossa di Paderno Dugnano nei pressi della stazione, nella frazione di Palazzolo Milanese, per accogliere le persone senza dimora in queste notti gelide. La tenda è stata danneggiata da un atto vandalico, da sconosciuti che hanno messo tutto a soqquadro e danneggiato la struttura.

Colpito un presidio umanitario per i più fragili

La struttura, predisposta per offrire riparo notturno e assistenza di base ai senzatetto, era parte di un intervento straordinario organizzato in sinergia con l’Amministrazione comunale di Paderno Dugnano e il fondamentale contributo dei volontari della Protezione civile.

«La tenda ha rappresentato, per tutta la durata del freddo intenso, un punto di riferimento per chi non ha una casa – dicono i volontari della Croce Rossa – Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma resta sconcerto e amarezza per un gesto che colpisce un presidio umanitario e le persone più fragili della nostra comunità. Contro gli autori di questo gesto abbiamo sporto denuncia presso le autorità competenti e informato il Comune dell’accaduto».

Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio, ma resta lo sconcerto per un’azione che ha colpito uno spazio dedicato alla solidarietà e all’aiuto verso le persone più vulnerabili della comunità.

Una denuncia contro l’odio e l’indifferenza

Gli organizzatori dell’intervento hanno sporto denuncia presso le autorità competenti e informato tempestivamente il Comune. L’atto vandalico arriva nell’ultima notte di attività della tenda, proprio mentre si stavano concludendo le operazioni di accoglienza.

Nonostante l’amarezza per questo brutto gesto, i volontari hanno espresso un forte ringraziamento all’Amministrazione comunale, al gruppo GOR e alle persone che con dedizione hanno garantito assistenza, presenza e dignità fino all’ultimo giorno di attività della tenda.

La solidarietà non si ferma

Sull’amarezza prevale la convinzione di un progetto importangte e necessario. «La solidarietà non si vandalizza. E noi non ci fermiamo» si legge nel messaggio diffuso dai promotori dell’iniziativa, che sottolineano l’impegno nel non lasciare sole le persone in difficoltà, nemmeno di fronte a episodi intimidatori.

Proprio per questo è stata avviata una raccolta fondi per ripristinare la tenda e i materiali danneggiati. Si può partecipare attraverso una donazione sulla piattaforma Gofundme a questo link oppure tramite bonifico a questo IBAN: IT86U0623033520000015058990