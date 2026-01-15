Addii che segnano il territorio: le necrologie dei primi giorni del 2026

Il 2026 si apre con diversi decessi di persone molto conosciute nelle comunità locali. Professionisti, sacerdoti, dirigenti, insegnanti, sportivi e cittadini impegnati nel sociale che, con il loro lavoro e la loro presenza, hanno lasciato un segno profondo nel territorio varesino.

Attraverso gli articoli pubblicati nella sezione necrologie di VareseNews, emergono storie di vita diverse ma accomunate dall’affetto e dalla partecipazione delle comunità che hanno voluto rendere omaggio ai propri cari, condividendo ricordi, messaggi di cordoglio e informazioni sulle esequie.

Di seguito un riepilogo delle principali figure ricordate nei primi giorni del 2026.

Sergio Ghiringhelli

Il mondo della sanità varesina piange la scomparsa del dottor Sergio Ghiringhelli, cardiologo molto stimato che ha lavorato per anni all’Ospedale di Varese. Colleghi e pazienti lo ricordano come un medico competente e profondamente umano. I funerali si sono svolti nella chiesa parrocchiale di San Michele a Bosto.

Franco Molinari

Con la morte di Franco Molinari, Golasecca e il mondo sportivo locale perdono una figura storica. Dirigente e appassionato di sport, in particolare di calcio e ciclismo, è stato un punto di riferimento per intere generazioni di giovani atleti.

Don Piergiorgio Solbiati

Grande commozione per la scomparsa di don Piergiorgio Solbiati, sacerdote che ha svolto il suo ministero in diverse parrocchie del territorio, da Luino a Saronno. Molti fedeli ne ricordano la disponibilità, l’ascolto e l’attenzione verso i più fragili.

Matteo

La comunità di Mornago è stata colpita dalla tragica scomparsa di

Matteo, morto a soli 26 anni. Un dolore improvviso che ha unito il paese nel silenzio e nella solidarietà alla famiglia, che ha chiesto donazioni benefiche in sua memoria.

Antonio Carcano

Varese ha salutato Antonio Carcano, storico dirigente delle ACLI varesine. Il suo impegno nel sociale e nel volontariato ha rappresentato per anni un esempio di partecipazione civica e attenzione ai temi del lavoro e della solidarietà.

Giancarlo Tiranti

A Besozzo il ricordo affettuoso va a Giancarlo Tiranti, fotografo appassionato che ha raccontato il paese attraverso immagini capaci di coglierne la quotidianità e i momenti più significativi.

Giulio Favron

Busto Arsizio piange Giulio Favron, imprenditore conosciuto nel settore automobilistico e fondatore di una storica concessionaria cittadina. La sua attività ha contribuito allo sviluppo economico locale.

Sabrina Troja

Profondo cordoglio anche per Sabrina Troja, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Don Cagnola” di Gazzada Schianno. È ricordata da colleghi, studenti e famiglie per la dedizione alla scuola e per il suo approccio umano alla professione educativa.

Antonio Berti

Il quartiere San Michele di Busto Arsizio ha dato l’ultimo saluto a

Antonio Berti, farmacista storico, punto di riferimento per generazioni di cittadini che ne apprezzavano competenza e disponibilità.

Ivonne Trebbi

A Saronno si è svolto l’ultimo saluto laico a Ivonne Trebbi, partigiana di 97 anni. Una figura simbolo della memoria storica e dell’impegno civile, ricordata con grande partecipazione.

Gualtiero De Tomasi

Infine Samarate ricorda Gualtiero De Tomasi, cittadino molto attivo nella vita sociale locale, conosciuto come “l’uomo che costruisce ponti” per la sua capacità di creare relazioni e unire le persone.