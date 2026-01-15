Addio al dottor Sergio Ghiringhelli, cardiologo dell’Ospedale di Varese da due anni in pensione
I funerali si terranno sabato 17 gennaio alle ore 9.30 nella Chiesa Parrocchiale di San Michele in piazza Buzzi a Bosto
Lutto nel mondo della sanità varesina per la scomparsa del dottor Sergio Ghiringhelli, cardiologo dell’Ospedale di Circolo, spentosi dopo una breve quanto feroce malattia. Aveva concluso la sua lunga carriera due anni fa, lasciando la struttura emodinamica dove aveva lavorato con dedizione e competenza.
Una vita dedicata alla medicina
Il dottor Ghiringhelli era un volto conosciuto e stimato all’interno del Circolo. Emodinamista attento e appassionato, era apprezzato non solo per le sue competenze mediche, ma anche per la sua umanità e disponibilità verso colleghi e pazienti.
Il saluto dei colleghi
Alla notizia della sua scomparsa, i colleghi del reparto di cardiochirurgia hanno voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio:
«Ci uniamo al dolore della famiglia ricordando Sergio come amico e valido collega» – scrivono – «La sua presenza e la sua professionalità resteranno un punto di riferimento per tutti noi».
Il dolore della famiglia e le esequie
A darne il triste annuncio sono la moglie Manuela e il figlio Stefano. I funerali si terranno sabato 17 gennaio alle ore 9.30 nella Chiesa Parrocchiale di San Michele in piazza Buzzi a Bosto.
Per lasciare un ricordo
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.