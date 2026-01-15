Varese News

Necrologie

Addio al dottor Sergio Ghiringhelli, cardiologo dell’Ospedale di Varese da due anni in pensione

I funerali si terranno sabato 17 gennaio alle ore 9.30 nella Chiesa Parrocchiale di San Michele in piazza Buzzi a Bosto

asst sette laghi

Lutto nel mondo della sanità varesina per la scomparsa del dottor Sergio Ghiringhelli, cardiologo dell’Ospedale di Circolo, spentosi dopo una breve quanto feroce malattia. Aveva concluso la sua lunga carriera due anni fa, lasciando la struttura emodinamica dove aveva lavorato con dedizione e competenza.

Una vita dedicata alla medicina

Il dottor Ghiringhelli era un volto conosciuto e stimato all’interno del Circolo. Emodinamista attento e appassionato, era apprezzato non solo per le sue competenze mediche, ma anche per la sua umanità e disponibilità verso colleghi e pazienti.

Il saluto dei colleghi

Alla notizia della sua scomparsa, i colleghi del reparto di cardiochirurgia hanno voluto esprimere pubblicamente il proprio cordoglio:
«Ci uniamo al dolore della famiglia ricordando Sergio come amico e valido collega» – scrivono – «La sua presenza e la sua professionalità resteranno un punto di riferimento per tutti noi».

Il dolore della famiglia e le esequie

A darne il triste annuncio sono la moglie Manuela e il figlio Stefano. I funerali si terranno sabato 17 gennaio alle ore 9.30 nella Chiesa Parrocchiale di San Michele in piazza Buzzi a Bosto.

Per lasciare un ricordo

Dott. Sergio Ghiringhelli

Pubblicato il 15 Gennaio 2026
