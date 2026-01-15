Varese News

Al via da febbraio i nuovi corsi promossi dalla Biblioteca di Samarate

La presentazione si terrà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 10:30 presso la sede in via Borsi 1

biblioteca samarate

La biblioteca di Samarate presenta il nuovo calendario dei corsi 2026.  La presentazione si terrà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 10:30 presso la sede della biblioteca in via Borsi 1, Samarate.

Tra le proposte in partenza da febbraio 2026:

CREATIVITÀ

PRESTI-DIGITUS organizzato da Matteo Farina
Laboratorio di magia e matematica
dal 5 febbraio 2026 al 5 marzo 2026
Giorni, orari, sede: giovedì dalle ore 18.00 – 19.30 in Biblioteca Sala 1
Costo: 50 € – Materiali compresi
Target: 8 – 10 anni

IN BARACCA organizzato da Ecateatro APS
Laboratorio di teatro di figura… ogni incontro una tecnica diversa!
dal 9 maggio 2026 al 30 maggio 2026
Giorno, orari, sede: sabato dalle ore 10.00-12.00 in Biblioteca Sala 3
Costo: 143 € – Materiali compresi
Target: 6 – 10 anni

FAI DA TE
ARTE BONSAI organizzato da Giuseppe Ceratti
Aspetti storici, tecniche di mantenimento, di cura e aspetti estetici del bonsai
dal 16 febbraio, 2026 al 23 marzo, 2026
Giorni, orari, sede: Lunedì dalle ore 19.00 – 21.00 in Biblioteca Sala 3
Costo 60 € – Materiali a carico dei partecipanti
Target: dai 13 anni in su

FINANZA PERSONALE organizzato da Luca Vercellini
Prendi consapevolezza e scopri come l’educazione finanziaria può migliorare la tua vita
dal 17 marzo, 2026 al 28 aprile, 2026
Giorni, orari, sede: martedì dalle ore 20.00 – 22.00 in Biblioteca Sala 3
Costo 70 €
Target: dai 18 anni in su

LINGUE

AVVICINAMENTO ALLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA organizzato da Ecateatro APS
dal 27 aprile 2026 al 25 maggio 2026
Giorni, orari, sede: Lunedì dalle ore 19.00 – 20.00 in Biblioteca Sala 3
Costo 116 € – Materiali compresi
Target: dai 16 anni in su

MENTE E BENESSERE

GINNASTICA FACCIALE organizzato da Raffaella Sciglitano
Esercizi di tonificazione e massaggi facciali, combinati a tecniche di rilassamento profondi
dal 22 ottobre 2025 al 26 novembre 2025
Giorni, orari, sede: Mercoledì dalle ore 15.00-16.00 in Biblioteca Sala 1
Costo 90 € – Tappetino personale
Target: dai 18 anni in su

ALBO ILLUSTRATO E ARTE TERAPIA organizzato da Daniela Vignola e accompagnato dalla voce di Elisa Sanna

Entra in contatto con le tue emozioni attraverso l’ascolto di racconti e immagini di albi illustrati ed esprimile con creatività attraverso i materiali artistici.
dal 10 febbraio 2026 al 10 marzo 2026
Giorni, orari, sede: martedì dalle ore 20.00-22.00 in Biblioteca Sala 3
Costo 75 € – Materiali compresi
Target: dai 18 anni in su

STRETCHING DEI MERIDIANI organizzato da Marta Garavaglia
Corso teorico-pratico per imparare a praticare lo stretching dei meridiani, per sciogliere tensioni, riattivare il flusso del Qi e ristabilire l’equilibrio tra corpo, mente e organi secondo la Medicina Tradizionale Cinese.
dal 30 marzo 2026 al 11 maggio 2026
Giorni, orari, sede: Lunedì dalle ore 18.45-20.15 in Biblioteca Sala 1
Costo 60 € – Tappetino personale
Target: dai 18 anni in su

CORSO BASE DI SCACCHI organizzato da Gianmaria Messina
dal 20 febbraio 2026 al 22 maggio 2025
Giorni, orari, sede: venerdì dalle ore 17.00-18.00 in Biblioteca Sala 3
Costo 43 € – Scacchiera personale
Target: 9 – 13 anni

CORSO BASE DI SCACCHI PER ADULTI organizzato da Gianmaria Messina
dal 20 febbraio 2026 al 22 maggio 2026
Giorni, orari, sede: venerdì dalle ore 18.30-20.00 in Biblioteca Sala 3
Costo 65 € – Scacchiera personale
Target: dai 14 anni in su

Trovate l’elenco completo dei corsi al seguente link

https://www.comune.samarate.va.it/Novita/Notizie/Tornano-i-corsi-in-biblioteca-a-Samarate

 

