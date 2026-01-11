Andrea Bocelli illumina San Siro: la grande musica apre Milano Cortina 2026

Il Maestro Andrea Bocelli, simbolo della musica italiana nel mondo, sarà tra i protagonisti della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026 allo stadio San Siro.

Nel corso di una carriera unica, Bocelli ha saputo coniugare la solidità della grande tradizione lirica italiana con una capacità rara di comunicare emozioni in modo diretto e universale. La sua presenza alla Cerimonia Inaugurale rappresenta un ponte naturale tra musica e sport, oltre che un ritorno simbolico sul palcoscenico olimpico, dopo la partecipazione alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Invernali di Torino 2006.

La sua esibizione sarà uno dei momenti più iconici dell’evento, contribuendo a raccontare i Giochi attraverso il patrimonio musicale italiano, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Un intervento capace di rafforzare l’identità di Milano Cortina 2026, conferendo alla narrazione olimpica un respiro al tempo stesso contemporaneo e globale.

Ispirata al concetto di Armonia che guida l’intera Cerimonia di Apertura, firmata da Balich Wonder Studio, la performance del Maestro darà vita a un momento intenso e condiviso, in cui la musica si affiancherà ai gesti, alle storie e ai valori degli atleti, trasformando San Siro in un luogo di emozione collettiva e memoria olimpica.